Apple'ın Yalnızca Şirket İçinde Kullanacağı Gizemli Adaptör

Apple'ın yalnızca şirket içinde kullanacağı gizemli bir düşük güçlü ağ adaptörü için ABD'deki ilgili kuruma başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Gizemli adaptörün fabrikalarda, ofislerde ve Apple Store'larda kullanılacağı belirtiliyor.

Apple, ABD Federal İletişim Kurulu'na (FCC) ilginç bir belge kaydı yaptırdı. Bu kayda göre Apple, yalnızca şirket içinde kullanılmak üzere düşük güçlü bir ağ adaptörü geliştirecek. FCC'nin veritabanının rutin güncellemesi sırasında yayınlanan başvuruda, düşük güçlü Wi-Fi ileticinin 1 GHz'in altında çalıştığı belirtiliyor. Pratik olarak bu, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları için kullanılan 802.11ah protokolünün kullanılması anlamına geliyor.

Gizlilik anlaşması kapsamında başvurudaki bilgilerin çoğu gizlenirken cihazın kod adı 'Meerkat' ve model numarası 'A2282' olarak görüldü. Bunun ne kod adı ne de ürün numarası, piyasadaki bir Apple ürünüyle bağlantılı görünmüyor. Başvuruyla birlikte verilen Class A Justification (A Sınıfı Gerekçe) belgesine göre cihaz, müşterilere satılmak üzere değil fabrikalarda, ofislerde ve Apple Store'larda kullanılmak üzere tasarlanmış 'şirkete ait bir ağ adaptörü.' Evrakta bunun yanı sıra cihazın amacının 'güvenlik amacıyla tanımlamayı optimize etmek ya da güvenilir bir cihaza ek yapmak' olduğu belirtiliyor.

Gizemli cihaz, IoT güvenlik sistemi için kullanılabilir:

Elde edilen bilgilere göre söz konusu cihaz, Apple ofislerinde ve yerleşkelerinde kullanılacak olan bir tür IoT güvenlik ya da kimlik tanımlama sistemi gibi görünüyor. Müşteri ürünleri için olduğu gibi Apple'ın şirket içi ekipmanlarında da kimlik doğrulama gerekiyor. Örneğin bu şirket içi ekipmanlar arasında; 2017'deki FCC başvurusunda ortaya çıkan, şirkete ait kapı erişimi kimlik okuma sistemi de yer alıyor.

Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağına verilen isim. Bu sistemle birlikte nesnelerin tekil anahtarla işaretlenerek internet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştü.

Her türlü izleme cihazları, sensörler, yongalar ve erişim düzenekleri; nesne olarak nitelendiriliyor. Bu 'akıllı' cihazlar; tekil bir kimliğe, bağlanabilirliğe ve sensöre sahip olmak zorunda. Nesnelerin İnterneti uygulamaları, sensörlerin tek tek erişilebilir olmasının haricinde pek çok sensörün verisinin birleştirilerek değer üretilmesi amacıyla da kullanılıyor.