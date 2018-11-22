Apple; gizlilik odaklı, yapay zekanın öğrenimi ile ilgili bir start-up girişimini bünyesine kattı.

Silk Laboratuvarları'nın yeni teknolojisi; verileri bulut ortamına göndermeden işleyebilmekte ve bu teknoloji gizlilik konusu bakımından oldukça önem arz etmekte. Gizliliğin Apple için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hâl böyle olunca Apple hiç vakit kaybetmeden duruma el attı ve bir start-up ekibini bünyesine kattı.

Google'ın kullanıcılarının verilerini dağıtmasına karşı Apple CEO'su Tim Cook, çok nadir de olsa konuşmalar yapıyor. Silk Laboratuvarları da gizlilik konusunda tıpkı Apple gibi titizlikle çalışıyor, bütün veri işlemelerini yerel/sabit diskte gerçekleştiriyor; Google'ın aksine dış ortama aktarmıyor. Projelerini duyurduklarında Silk Laboratuvarları, 770 bağışçıdan toplamda 150 bin dolar bağış topladı.

Silk Laboratuvarları, topladıkları bağışları - diğer şirketlerin aksine - yapay zeka üzerine yazılım geliştirmede kullanacağını açıkladığı anda Apple'ın ilgisini çekti. Devam eden süreçte Apple gizli bir şekilde 4 milyon dolar finansmana ve onlarca çalışana sahip Silk Laboratuvarları'nı bünyesine kattı.