Apple Hakkında Az Bilinen ve Oldukça İlginç 9 Bilgi

Apple hakkında muhtemelen bilmediğiniz birçok ilginç gerçek bulunuyor. Bu listemizde Apple isminin nereden geldiği gibi merak edilen soruların yanı sıra, Apple'ın koyduğu saçma kuralları da bir araya getiriyoruz.

2018 içerisinde dünyanın en değerli şirketi olup, yeni iPhone modellerini tanıtmasıyla serveti erimeye başlayan Apple, günümüz trendlerini belirleyen firmalardan birisi. Her şeye rağmen, dünyanın kârlılık oranı en yüksek şirketi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple hakkında öyle çok fazla bilinmeyen, internet aleminin çoğu zaman kulak arkası yaptığı bilgiler de var. Firmanın günümüz itibar savaşındaki varlığını sürdürmek için ne gibi yollardan geçtiğini bu listemiz sayesinde görmüş olacaksınız. Önümzdeki haftalarda benzer şekilde Samsung ve Google gibi devler hakkında da bilinmeyenler listelerimiz olacak. Şimdi Apple'a odaklanıyor, firmayı daha yakından tanıyoruz.

"Apple" isminin kökeni:

Apple'ı kurmayı düşündüğü sıralar meyve odaklı bir diyet uygulayan Steve Jobs, bir gün gittiği bir elma bahçesinden dönerken bu ismi bulmuş.

Steve Jobs ve Steve Wozniak aslında yalnız değildiler, üçüncü bir isim daha var:

Apple'ın kurucularının Steve Jobs ve Steve Wozniak olduğu herkes tarafından bilinir, ancak şirketin diğerleri kadar bilinmeyen başka bir kurucusu daha vardı. Apple'ın pek de bilinmeyen kurucularından Ronald Wayne, şirket kurulduktan yalnızca 12 gün sonra işten ayrıldı. Şirketteki %10 hissesini 800 dolara satan, ayrıca o dönemde 1500 dolar tazminat alan Wayne, Apple'da kalmış olsaydı bugün 81 milyar dolar değerinde hissenin sahibi olacaktı. Yazık olmuş.

Sigara düşmanı Apple:

Mac'inizin yanında sigara içerseniz cihazınız garanti dışı kalabilir. Kulağa oldukça saçma gelse de bu durum, Apple'ın uyguladığı bir servis politikası. Son yıllarda kullanıcılardan bu yönde bir şikayet gelmese de bundan 8-10 yıl önce Apple kullanıcıları, Mac'lerini servise götürdüklerinde cihazlarının sigara içilmesi sebebiyle zarar gördüğü ve garanti dışı kaldığı cevabını alıyorlardı.

Apple, ortalama bir ilçe nüfusu kadar çalışana sahip:

Firmanın bünyesinde toplamda 90.000'in üzerinde kişi çalışıyor. Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren ve milyar dolarlar kazanan bir şirket için 90.000 çalışanı yönetmek o kadar da zor değil.

Adını Jobs'un kızından alan bilgisayar modeli Lisa başarısız olunca, üretilen 2.700 adedi yakıldı:

1983 yılında tanıtılan Apple Lisa, her anlamda şirketin en başarısız bilgisayarlarından biriydi. Yaşanan başarısızlığın ardından cihazları satamayan Apple, yaklaşık 2.700 adet bilgisayarı ABD'nin Utah eyaletinde bir çöp yakma tesisinde imha etti.

Apple'ın ilk logosu bir "elmadan" daha fazlasını içeriyordu:

Bugün oldukça sade bir logo tasarımına sahip olan Apple'ın ilk logosu, Isaac Newton'ın başına elma düştüğü anın resmedildiği bir logoydu.

Şirketin Jobs'tan sonraki en etkili ismi Steve Wozniak, Apple'ın ilk günlerinde kendi hesap makinesini sattı:

İlk kurulduğu zaman doğal olarak sermayeye ihtiyacı olan Apple için şirketin kurucu ortağı Steve Wozniak, sahip olduğu bilimsel hesap makinesi HP-65'i 500 dolara sattı ve bu parayı şirket için kullandı.

Apple bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 18. ekonomisi olurdu:

Toplam değeri 1 trilyon doları aşan Apple, son aylarda yaşadığı düşüşle 814 milyar dolar seviyesine geriledi. Türkiye olarak bizim Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değerimiz ise 851 milyar dolar. Kısa bir süre önce ülkemizden daha büyük bir ekonomiye sahip olan Apple, yaşadığı son düşüşle -ülke olarak düşünüldüğünde- 18. sıraya yerleşirdi. Türkiye ise 17. sırada.

iPhone satışları, şirketin toplam gelirinin %60'ını oluşturuyor:

Apple'ın en popüler ürünü iPhone, 2018 4. çeyrek verilerine göre şirketin toplam gelirinin yaklaşık olarak %60'ını oluşturuyor. Bunun en büyük sebebi ise artan iPhone fiyatları.

Yılların teknoloji şirketi, aslında oldukça ilginç hikayelerle kurulmuş. Apple hakkında bildiğiniz ilginç bilgileri yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri farklı teknoloji şirketleri için de oluşturmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)

Kaynakça: Thefactsite, Cult of Mac, Macworld, Geek, T24, Hürriyet, Wikipedia