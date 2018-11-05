Eski Apple çalışanı Justin O’Beirne'a göre Apple, haritalar servisinde gerçekleştirdiği son güncellemeler ile Google Haritalar'ı yakalamaya başlamış durumda.

İnanması biraz zor olsa da Google ve Apple, bir zamanlar oldukça dostane ilişkiler yürüten iki şirketti. Öyle ki; Google’ın o zaman ki CEO’su olan Eric Schmidt, 2007 yılında ilk iPhone tanıtılırken Steve Jobs ile birlikte sahneye çıkmıştı. Fakat Google’ın Android işletim sistemini yeniden inşa ederek Apple’a rakip olması, bu iyi ilişkileri bir anda silip attı.

Steve Jobs, Google’ı hırsızlıkla suçladı. Bununla da yetinmeyen Apple, Google servislerine rakip servisler oluşturarak rekabeti daha da üst seviyeye taşıdı. Google-Apple rekabetinin bir ürünü olan Apple servislerinden biri de Apple Haritalar uygulaması oldu. Fakat Apple Haritalar, Google Haritalar ile rekabetten bir hayli uzak kaldı. En azından şimdiye kadar…

Eski bir Apple çalışanı olan Justin O’Beirne, geçtiğimiz yıl bir blog yazısı yayınlayarak Google Haritalar’ın Apple’ın Haritalar servisinden ne kadar üstün olduğunu belirtmişti. Apple ise WWDC 2018’de yaptığı açıklama ile Apple Haritalar’ı yeniden inşa ettiklerini ve Apple kullanıcılarına gelişmiş bir harita servisi sunacaklarını duyurdu.

Justin O’Beirne, güncellemelerin ardından Apple Haritalar ile Google Haritalar’ı yeniden inceledi ve bir karşılaştırma yaptı. O’Beirne, Apple Haritalar’daki gelişmelerden oldukça etkilenmiş görünüyordu. Performans ve arayüz olarak Google Haritalar ile rekabet edebilecek seviyeye gelmiş olan Apple Haritalar, Google Haritalar’da bulunmayan bazı eksik yolları dahi gösteriyordu.

Teknoloji devlerinin rekabeti her zaman için tüketicilere fayda sağlıyor. Apple, Google’ı yakalamak için servislerini geliştirecek. Google ise üstünlüğünü korumak için yeni hizmetler devreye sokacak. Sonuç olarak ise tüketiciler daima daha yeni ve daha gelişmiş hizmetler ile karşılaşacaklar.