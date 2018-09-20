Apple Haritalar, Toplu Taşıma Yollarını Tarif Etmeye Başladı

Gün içerisinde belki de birçok defa kullandığımız mobil uygulamalardan olan Apple Haritalar, şimdilerde Yeni Zelanda halkına toplu taşıma önerileri sunuyor.

Google Haritalar ile arasında sıkı bir rekabet olan Apple Haritalar, şimdilerde Yeni Zelanda’da yeni bir özelliği deniyor. Transit geçişi destekleyen yazılım, kullanıcıların ülkenin en kalabalık bölgelerine toplu taşıma ile gezmelerine olanak tanıyor.

Ülkenin popüler ve kalabalık bölgelerine ulaşımı tarif eden ve bu sayede de kullanıcılarına avantaj sağlayan Apple Haritalar, otobüs ve trenler için oldukça işe yarar görünüyor. iPhone, Mac, Apple Watch gibi Apple ürünlerinden erişilebilen Apple Haritalar uygulamasının bu özelliği, Aktarım (Transit) sekmesini seçerek kullanılmaya başlanabiliyor.

Pek çok şehir ve ülkede kullanılan Apple Haritalar, gün geçtikçe kendini yenilemeye ve değiştirmeye gayret gösteriyor. Bu noktada toplu taşıma araçları için gelen transit özelliği, uygulamanın değer kazanmasında oldukça etkili olacaktır. Şu an için ülkemizde bulunmayan hizmet, Yeni Zelanda'da yarar sağlaması durumunda Apple'ın da kararı ile birlikte tüm ülkeler için kullanılabilir hale gelebilir.