Apple Haritaların İnternet Açık Betası Başladı!

Apple Haritalar'ın web üzerinden de kullanılabilmesi için genel beta süreci başladı.

Apple'ın mobil cihazlarında yer alan Apple Haritalar özelliği, bugün tarihinde ilk defa web üzerinden kullanıma açıldı. Apple'ın yayımladığı basın bültenine göre uygulamanın beta versiyonuna erişmek isteyenler, Mac ve iPad cihazlarında Safari ve Chrome tarayıcıları, Windows cihazlarında ise Chrome ve Edge tarayıcıları kullanabilecekler.

Apple'dan gelen açıklamada, Haritalar'ın şu anda web üzerinden kullanılabilen hâlinin genel beta olduğu ifade edildi. Web arayüzünde yön tarifleri, işletmeler ve ilgi çekici noktalar, rehberler ve daha fazlası yer alıyor. Uygulamanın popüler özelliklerinden olan Bak ve Gez özelliği de dâhil pek çok özellik önümüzdeki aylarda Haritalar'a eklenecek.

Google'a bir rakip daha

Bugünden itibaren Apple Haritalar web üzerinden kullanıma sunuldu ve dünya çapındaki kullanıcıların Haritalar'a doğrudan tarayıcılardan erişimleri mümkün oluyor. Şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabilen Apple Haritalar'a beta.maps.apple.com adresi üzerinden erişilebiliyor.

Beta ile birlikte kullanıcılar araç ve yaya yol tarifleri alabilir, fotoğraflar, çalışma saatleri, derecelendirmeler ve yorumlar dâhil olmak üzere harika yerleri ve yararlı bilgileri bulabilecekler. Ayrıca Haritalar yer kartlarını kullanarak doğrudan sipariş vermek de mümkün oluyor. Haritalar, Rehber özelliği ile de pek çok şehirde yemek yenilebilecek, alışveriş yapılabilecek ve keşfedilecek yerleri gösterecek. Önümüzdeki aylarda uygulamaya pek çok yeni özellik de eklenecek. Bu haritalar MapKit JS gibi bağlantılar ile kullanılabilecek.