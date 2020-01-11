Apple Bozuk Batarya Kılıflarını Ücretsiz Olarak Değiştiriyor

Eğer elinizde bir Apple akıllı batarya kılıfı varsa ve artık düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bu kılıfları çöpe atmayın. Apple; iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için piyasaya sürülen akıllı batarya kılıflarını ücretsiz olarak değiştirmeye başladı.

Akıllı telefon satın alırken kamera, performans, tasarım gibi detayların yanı sıra batarya konusuna da oldukça dikkat etmek gerekir zira düşük kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefonların şarjı çok çabuk biterek kullanıcıyı yarı yolda bırakabiliyor. Dışarı çıktığınızda eğer telefonun şarjı biterse, etrafta priz aramanıza gerek kalmaması için powerbank veya akıllı batarya kılıflar gibi bazı cihazlar da son zamanlarda piyasanın en önemli cihazları haline geldi.

Kaliforniya merkezli Apple, 2018 yılında iPhone XS modellerini piyasaya sürmüştü. Daha sonra iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için akıllı batarya kılıflarını üreten Apple, kullanıcılarının şarj problemini de bu şekilde çözmeyi planlıyordu ve kılıflar geçtiğimiz sene piyasaya sürüldü. 999 TL fiyat etiketine sahip olan ve Ocak 2019 – Ekim 2019 arasında üretilen akıllı kılıflardan birine sahipseniz ve eğer kılıfınız bozulduysa, Apple’ın sizin için iyi bir haberi var.

Apple, Ocak 2019 ve Ekim 2019 arasında üretilen kılıfları için değiştirme programı başlattı

Apple, geçtiğimiz senenin ocak ve ekim ayları arasında iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için üretilen akıllı batarya kılıfların bozulması durumunda ücretsiz olarak değiştirilebileceği yeni programını başlattı. Eğer Apple akıllı batarya kılıflarınız düzgün çalışmıyorsa veya telefonu hiçbir şekilde şarj etmiyorsa, bir Apple yetkili servisine veya Apple Store’a kılıfınızla gidip düzgün çalışmadığını ve değiştirmek istediğinizi söylemeniz yeterli oluyor.

Amerikan teknoloji devi, ücretsiz değiştirme programının herhangi bir güvenlik açığı nedeniyle olmadığını ve yalnızca kullanıcıların bozuk ürünlerini düzgünleriyle değiştirebilmeleri amacıyla olduğunu belirtti. Belirtilen iPhone ürünlerinin batarya ömrünü artıran ve akıllı telefonunuzu çok daha uzun süreler kullanmanızı sağlayan Apple akıllı batarya kılıfları Apple’ın mağazasından 999 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Apple’ın akıllı batarya kılıflarına göz atmak istiyorsanız, buraya tıklayarak mağaza sayfasına gidebilirsiniz.