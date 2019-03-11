Apple, Hesabına Para Ekleyen Herkese 10% Bonus Veriyor

Doğru okudunuz. Sadece bir seferlik olmak üzere, 14 Mart'a kadar bu durumdan yararlanabilirsiniz.

Apple, tek seferlik olmak üzere hesabına kredi ve banka kartlarını kullanarak para yükleyen herkese yüklenen miktarın 10%'luk kısmını hediye ediyor.

Kullanıcılar telefonlarının ayarlarını biraz kurcalarlarsa hesaplarına kolayca para ekleyebilirler. Öncelikle Ayarlar kısmından iTunes & App Store ayarlarına girmek, buradan da Apple ID'ye giriş yapmak ve hesabı görüntülemek gerekiyor. Karşılaştığımız ekranda istenilen miktar seçilerek para ekleme işlemi gerçekleştiriliyor. Kullanıcı, kazanacağı bonus para miktarını ve hesabında bulunan asıl parayı burada görüntülüyebiliyor. Kazanılabilen bonus para sınırı 200$ iken, eğer hesabınıza 10$ değerinde bir yükleme yaparsanız 1$, 100$ değerinde bir yükleme yapmanız hâlinde ise 10$ hediye kazanıyorsunuz.

Bu durum, aynı zamanda masaüstü iTunes kullanıcıları için de geçerli. Kullanıcılar önce Hesap kısmına girdikten sonra kendi hesaplarını görüntülemeliler. Apple ID Hesabım isimli bölümü gördüğünüzde burada bulunan para yükleme özelliğini kullanarak aynı fırsattan masaüstünde de faydalanabilirsiniz. Telefonunuzdan para yükleme işleminde Touch ID ve parola gibi güvenlik önlemlerinin bulunduğunu, fakat masaüstünde yapılacak işlemde onaylama aranmadığını hatırlatalım.

Aynı zamanda Apple'ın bu cömertliği yalnızca 14 Mart'a kadar devam edecek ve sadece bir seferlik bir işleme izin verecek. Hesabınıza istediğiniz zaman tekrar para ekleyebilseniz de bonus sadece bir kez hesabınıza yüklenecek.

İşin en iyi tarafı ise Apple'ın resmen bedavadan para dağıtması olabilir. Uzun zamandır izlemek istediğiniz bir film varsa, 14 Mart'a kadar fırsattan faydalanarak Apple'ın bu kıyağıyla hiç ekstra para ödemeden bir bilet bile alabilirsiniz. Keyfini çıkarın!