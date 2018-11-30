Sene başında yaşanan Hindistan merkezli gerginlik, Apple'ın geri adım atmasıyla çözüldü.

Hindistan’ın telekom düzenleyicisi TRAI sene başında, Apple hükümetin geliştirdiği Do Not Disturb uygulamasına izin vermezse Apple’ı Hindistan’da engelleyeceklerini açıklamıştı. Apple’ın Hindistan’daki sözcüsü, Apple’ın uygulamayı onayladığını ve bugünden itibaren App Store’dan indirilmeye sunulduğunu açıkladı.

Do Not Disturb(DND) uygulamasının amacı, ülkedeki büyük problemlerden olan istenmeyen aramaların ve mesajların engellenmesi. Yayınlanan bazı raporlara göre Hindistan’da insanlar günde ortalama ondan fazla istenmeyen arama ve mesaja maruz kalıyor.

Bu sorun 2016 yılında Google Play Store’da yayınlanan bir uygulama ile çözülmüştü. Apple ise müşterilerini gizliliğini korumak için uygulamayı yayınlamayı reddetmişti. İddialara göre uygulama, kullanıcıların mesajlarını ve aramalarını Hindistan’daki otoritelerle paylaşıyor.

Bu gizlilik probleminin çözülüp çözülmediğiyse henüz net değil. Uygulamayı yükleyebilmek içinse iOS 12.1 ve üstü bir sürüm gerekiyor.