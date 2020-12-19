Hindistan'da iPhone üretim fabrikasında çalışan işçiler, ödemelerini zamanında alamadıkları ve düşük ücretle çalıştırıldıkları için geçen hafta fabrikada isyan çıkartmış, olaya polisin müdahale etmesiyle pek çok işçi gözaltına alınmıştı. Apple, yaptığı bir açıklamayla işçilerden özür diledi.

Geçtiğimiz hafta, Hindistan'da bulunan ve Wistron'a ait olan iPhone üretim fabrikasında 2.000'den fazla işçi isyan başlatmıştı. Düşük ücretle çalıştırılan ve ödemelerini zamanında alamayan işçilerden oluşan 2.000 kişilik grubun eylemleri polisin müdahalesiyle durdurulmuş, pek çok işçi gözaltına alınmıştı.

Olayların ardından Wistron bir açıklama yaparak işçilerden özür dilemiş, şirketin Hindistan'daki operasyonlarından sorumlu üst düzey yetkilisini görevden aldığını bildirmişti. Bu özür ve görevden alma ile birlikte Wistron, işçilerin düşük ücretle çalıştırıldıklarını ve ödemelerini de zamanında alamadıklarını kabul etmiş oldu.

Apple'dan gelen açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucunda ekim ve kasım aylarında işçilerin ödemelerinin düzenli olarak yapılamadığı ortaya çıktı. Tesisin yeni bir tesis olduğunu ve 'genişledikçe hatalar yaptıklarını' kabul eden Wistron, en kısa sürede mağduriyetlerin giderileceğini açıkladı.

Olayın ardından gelen ilk raporlarda, 10.500'den fazla çalışanı olan Wistron'un tüm bu çalışanların süreçlerini yönetmek için yalnızca üç insan kaynakları yetkilisi olduğu iddiası yer alıyor. Wistron'dan ise bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Apple, Wistron ile çalışmayı durdurdu:

Wistron'dan gelen açıklamaların ardından şimdi de Apple iddiaları kabul etti ve mağdur edilen işçilerden özür diledi. Apple aynı zamanda Wistron'un düzeltici önlemler alıp uygulayana kadar Apple'dan yeni bir iş alamayacağını da belirtti ve konu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Önceliklerinin 'tüm çalışanlara onurlu ve saygılı davranılması ve ücretlerin derhal tam olarak tazmin edilmesini sağlamak' olduğunu belirten Apple, hayal kırıklığına uğradıklarını ve olaya derhal müdahale ettiklerini de ekledi.