Şu an için ABD'nin en değerli firması olan Microsoft, büyümeye devam ediyor. Yatırımcıların aklı belirli konularda karışmış olsa da Apple ile Microsoft arasında kalan yatırımcıların kafasındaki soruların cevapları aslında belli.

Uzun bir süre için Apple, en değerli ABD firması unvanını taşıyordu. Bu durum son zamanlarda değişti ve Microsoft tahta çıkmayı başardı. Apple’ın başarısız değerlendirmeleri soncunda Microsoft en değerli firma oldu ve Microsoft’un hisseleri yalnızca %2’lik bir düşüş gösterirken Apple’ın hisseleri %9’luk bir düşüş yaşadı.

Apple’ın bu keskin düşüşü ilk bakışta Apple hisselerinin Microsoft’tan daha kârlı bir ticaret olacağı izlenimini verse de durum hiç de öyle değil.

Ürün Çeşitliliği

Apple’ın 2018 yılındaki mali kârının %63’ü iPhone satışlarından sağlandı. Bir taraftan baktığınızda bu rakamın bu kadar yüksek olmasının sebebi iPhone’un yıllar boyunca başarılı olması ve firmaya kâr sağlaması.

Madalyonun diğer yüzündeyse bugün yatırım yapmak isteyen yatırımcıları engelleyen bir durum bulunuyor. Firmanın kârının çok büyük bir kısmını iPhone’lardan elde etmesi kötü bir durum. Bu sene yaşanan durum gibi iPhone satışlarındaki bir düşüş firmanın değerini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Bu duruma karşılık olarak Microsoft fazlasıyla çeşitli bir ürün yelpazesine sahip ve katıldığı her piyasada lider durumda. Tüm bunların yanı sıra Microsoft’un hiçbir ürünü firmanın kârı üzerinde büyük bir egemenlik kurmuyor, başka bir deyişle tüm ürünleri aşağı yukarı eşit şekilde katkı sağlıyor.

Daha İyi Büyüme Şansı

Apple’ın önümüzdeki yıllarda beklenen büyüme oranları şu an fazlasıyla sığ görünüyor. Apple’ın satışlarının 2019 yılında %4,6, 2020 yılındaysa %4,1 büyüme göstermesi beklenirken Microsoft’un satışlarının 2019 yılında %12,7, 2020 yılındaysa %10,6 artması bekleniyor.

Daha İyi Duyarlılık

Üstteki iki maddeden daha ilginç bir sebep olsa da yatırımcı duyarlılığı da göz önünde bulundurulması gereken bir durum. Apple’ın duyarlılığı biraz düşük gibi görünse de Microsoft’un duyarlılığı fazlasıyla iyi durumda.

Herhangi bir hisse senedi etrafındaki duyarlılık, iş performansına ve firmanın medyada nasıl tanındığına göre zaman içinde değişiklik gösterebilir ancak Apple’ın medyadaki kötü şöhretini düzeltmesi uzun zaman alabilir. Ayrıca büyük bir çoğunluğunu iPhone’lar üzerinden kazandığı kârının ne kadar süre devam edeceği de merak konusu ancak iPhone ciddi bir çöküş yaşamadan firmanın duyarlılığı fazla bir gelişme gösterecek gibi görünmüyor.

Bunun yanı sıra Microsoft bilgisayar piyasası, oyun piyasası, bulut sistemleri ve yazılım gibi konularda önde olduğu için durumu fazlasıyla iyi.

Durumu toparlamak gerekirse sabırlı yatırımcılar uzun vadede Apple’ın büyük bir dönüş yapacağına inanıyor. Kısa süreli bir yatırım yapmak isteyenler ise daha az stresli bir şekilde Microsoft hisselerine yöneliyorlar.