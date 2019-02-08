Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod, ikinci nesliyle müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da yakın zamanda alınan bir patent, HomePod'un yeni versiyonunda Face ID teknolojisinin bulunacağını doğruladı.

Apple, HomePod 2 ile ilgili bugüne dek pek detay paylaşmamıştı ancak şirketin satın aldığı yeni bir patent, yeni HomePod'un Face ID'yi destekleyebileceğini ortaya çıkardı.

MacRumors'a göre alınan bu patent, yüz tanımanın yanı sıra hoparlörün etrafında yer alan kişileri seslerine göre tanımayı, el hareketleriyle etkileşime girmeyi ve kişiler arasındaki mesafeyi ölçmeyi de içeriyor. El hareketleriyle kontrol edebilmenin en büyük artısı, kullanıcıların cihaza dokunmadan tüm fonksiyonlara müdahale edebilmesi olacak gibi görünüyor.

Apple, HomePod'un yeni versiyonuna henüz HomePod 2 adını vermemiş olsa da Bloomberg'in 2018 yayınladığı raporunda, Apple'ın 2019'un başlarında HomePod 2'yi piyasaya süreceğini belirtiliyor. HomePod gibi bir cihaza Face ID teknolojisini eklemenin bir diğer getirisi de artık daha fazla güvenlik önleminin gerektiği olacaktır.