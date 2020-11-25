Apple, HomePod mini İçin Yılbaşı Reklamını Yayınladı

Apple, yalnızca 3,3 inç yüksekliğe sahip yeni akıllı hoparlörü HomePod mini için rapçi Tierra Whack'in yer aldığı bir yılbaşı reklamı yayınladı. 2 dakikadan uzun olan reklamda, akıllı hoparlörün boyutuna ve ses kalitesine odaklanıldı.

Ülkemiz ve tüm dünya için hiç de güzel hatıralar bırakmayan 2020'nin sonlarına doğru gelmeye başladık. Koronavirüs pandemisi başta olmak üzere pek çok deprem ve farklı kötü olayla karşılaştığımız 2020 çok yakında bitecek. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte firmalar da reklam filmlerini yayınlamaya başladılar. Bu firmalardan biri olan Apple da YouTube'da "The magic of mini feat. Tierra Whack" (Mini'nin büyüsü) başlıklı bir reklam filmi yayınladı.

Apple, reklamda müzik dinlemek ve ruh halini yükseltmek için AirPods Pro'yu kullanan rapçi Tierra Whack'e yer veriyor. Ünlü rapçi, reklamın devamında evine gelip AirPods Pro'yu bırakıp HomePod mini'ye bağlanarak müzik dinlemeye devam ediyor. Sonrasında ise Whack'in minik versiyonu, HomePod mini'nin yanında ortaya çıkarak büyük Whack'e şarkı söylemeye başlıyor.

2 dakikadan uzun olan bu videoda, HomePod mini'nin ses kalitesine vurgu yapılıyor ve "Biraz neşe hiç bu kadar büyük olmamıştı" açıklamasıyla boyutuna dikkat çekiliyor.

HomePod mini'nin özellikleri ve fiyatı

Apple'ın Siri'yle etkileşime geçip müzik dinlemenizi sağlayan akıllı ev hoparlörü HomePod mini, yalnızca 3,3 inç yüksekliğe sahip. Ses kalitesi iyi olması adına bilişimsel ses teknolojisi kullanan Apple, akıllı hoparlörü beyaz ve uzay grisi renk seçenekleriyle 99 dolardan satıyor. Henüz ülkemizde satışa sunulmayan HomePod mini'nin 99 dolarlık fiyatının üzerine ek vergilerin geleceğini hatırlatalım.

Peki sizler Apple'ın HomePod mini için hazırladığı yılbaşı videosunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.