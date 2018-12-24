Apple, Hükümetlere Kaç Defa Erişim İzni Verdiğini Açıkladı

Apple’dan yapılan açıklamada, 2018 yılında 32,342 devlet başvurusunda, 163.823 Apple cihazına erişim talep edildiği açıklandı.

Apple cihazlara uzaktan erişmek kolay değil. Devlet kurumları, bir sorun yaşanması halinde Apple ile iletişime geçerek şirketten erişim izni istiyor. Apple'ın şeffaflık raporunda istenen izinlerin sayısı açıklandı. Şirket, binlerce başvuru aldığını belirtti.

Apple’a en çok başvuru ise Almanya’dan yapıldı. Alman polisi sık sık, kayıp ve çalıntı cihazları soruşturmak için Apple’ın kapısını çalmış. Ülkenin yaptığı başvurular, toplam başvuruların %42’sini oluşturuyor. Almanya’nın peşinden ise ABD geliyor. ABD’den 14.911 cihaz için 4.570 başvuru yapılmış. Bu başvuruların temelinde ise iTunes Hediye Kartı ve kredi kartı sahtekarlığı soruşturmaları yer alıyor. Listenin üçüncü sırası ise İngiltere’nin oldu.

Apple’ın verilerine erişmek, hükümetler için pek de kolay değil. En son olarak Apple cihazların güvenliğini aşmak için kullanılan polis aletlerini de etkisiz hale getirmeyi başaran Apple, gelen erişim taleplerini “belirsiz, uygunsuz ya da yasal uygunluğu olmayan” bir gerekçeye dayalı bir başvuru olarak değerlendirmesi durumunda kabul etmiyor. Şirket yalnızca kayıp ve çalıntı cihazları soruşturma veya “kredi kartı sahtekarlığı soruşturmaları söz konusu olduğunda erişime izin veriyor.

Talep sayılarının, önceki döneme kıyasla yüzde dokuz arttığı göze çarpıyor. Apple CEO’su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda mahremiyete verdikleri öneme değinmişti.