Huawei, 2018 Satışları İle Apple'ı Geride Bıraktı

Huawei son satış verileri ile Apple'ın önüne geçerek, Samsung'dan sonraki yerini aldı.

Huawei birkaç sene önce kimsenin ciddiye almadığı bir açıklama ile karşımıza çıkmıştı. Akıll telefon piyasasın gümüş madalyasını eline alacağını söyleyen Huawei, 2018 yılındaki telefon satışı ile haklılığını gösterdi.

Daha birkaç yıl önce Çin’de ortaya çıkan Huawei, hedefini “Dünyanın en iyi telefon markası” olarak koyduğunda hiçkimse bu markaya şans vermemişti. Apple, Samsung, Sony, HTC gibi birçok markanın elinde olan piyasada yer bulmak bile zor iken gözünü tepeye diken Huawei, emin adımlarla birinciliğe doğru ilerliyor. Son raporlara göre Apple’ı geçerek akıllı telefon piyasasında gümüş madalya kazanan marka, Samsung’u da zorlamaya başladı bile.

İlk adımını 2003 yılında atan Huawei son birkaç senede kendini tüketiciye kanıtlamayı başardı. Akıllı telefon trendlerini doğru bir şekilde takip ederek doğru hamleler yapan firmanın şüphesiz en büyük adımı Alman fotoğrafçılık devi Leica ile girdiği sensör anlaşması oldu.

HTC’nin başlattığı birden fazla arka kamera kullanımını üçe çıkartarak oldukça farklı bir yol çizen Huawei, Leica desteği ile de fotoğraf meraklısı akıllı telefon kullanıcıların da kalbini çalmayı başardı. Tıpkı Samsung ve Apple gibi kendi yonga setini üreten, koca fabrikaları ile kendi telefonunu bir araya getiren Huawei, akıllı telefon piyasasında son yılların en büyük çıkışını yakalamayı başardı. Bu süreçte HTC, Sony ve LG gibi markaların düşüşü, Nokia’nın da pazardan çekilip HMD Global ile tekrar gelmesi gibi olayları da oldukça iyi kullanarak iki dev Apple ve Samsung ile birlikte anılan üçüncü dev olduğunu kanıtladı.

Gençlere yönelik markası Honor’u da dahil edince 2018 yılı içerisinde yaptığı satışlarla Apple'ı geride bırakan Huawei, Samsung hakimiyetine de son verecek bir çıkış yapacak mı sorusu şimdiden akılları kurcalamaya başladı. Her iki şirket de farklı fikirleri ortaya atan yenilikçi markalar olsa da, Samsung liderliği bir süre daha elinde tutacak gibi görünüyor. Ancak Apple'ın bu düşüş karşısında ne tür stratejiler geliştireceği bilinmiyor. Fakat yakın bir sürede Huawei lider görme ihtimalimiz de oldukça yüksek.