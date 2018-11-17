Akıllı telefon üretiminde yarışın kızıştığı son yıllarda en çok öne çıkan şirketlerden bir tanesi olan Huawei'nin hedefi piyasanın bir numarasında olmak.

Çin’in herhangi bir büyük şehrinde gezerken, her yerde Huawei Store veya Huawei reklamları görebilirsiniz çünkü Çin, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı.

Çinli teknoloji devi, senenin ikinci çeyreğinin sonunda Apple’ı sollayarak dünyanın en çok akıllı telefon satışı yapan ikinci firması konumuna geldi.

Huawie CEO’su Richard Yu CNBC’ye verdiği röportajda “Önümüzdeki yıl, bir numara olmaya biraz daha yaklaşacağız, belki de Samsung’la aynı sırayı paylaşırız. Belki de 2020 yılında bir numarada oluruz” dedi.

Şu günlerde, şirket daha çok 5G mobil teknoloji, katlanabilir telefonlar ve artırılmış gerçeklik gözlüklerine yoğunlaşmış durumda. Tabii her zaman durum böyle değildi, hatta Huawei’nin 2010 yılına kadar kendi markası adına çıkardığı bir telefonu bile yoktu.

Şu an Çin’in en büyük teknoloji firması olan Huawei, dünyada da en büyük tedarikçilerden bir tanesi. Ayrıca farklı şirketler için de telefon tasarımları yapıyorlar.

Huawei, 2010'da kendi üretimi ilk akıllı telefonu IDEOS’u Google’ın işletim sistemi olan Android İşletim Sistemiyle birlikte yaklaşık 60 euro civarında satışa sunmuştu. Hızlıca 2018’e ilerlersek, şirket şu an maliyeti 1000 euro’yu bulan yapay zekaya sahip telefonların satışını yapıyor.

Tüm bunlara ek olarak ise Yu’nun asıl hedefi ve hırsları akıllı telefonların daha ötesinde. Yu’nun hayalinde Giyilebilir ve konuşulabilir cihazlardan oluşan bir ekosistem yaratmak var ve 10 yıl içinde bu konuda da lider konuma yükselmek istediğini söylüyor.