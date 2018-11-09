Apple, i7 İşlemcili Bir MacBook Air Üretmeyi Düşünüyor

i7 işlemcili MacBook Air, Geekbench testlerine yakalandı.

Yeni MacBook Air yalnızca tek bir işlemci seçeneğiyle geldi: 1,6 GHz çift çekirdekli sekizinci nesil Intel Core i5. Apple’ın daha hızlı bir versiyonu denemiş olabileceği düşünülüyor.

Geçen haftalarda Geekbench’te yapılan bir testte AAPJ140K1,1 isimli Intel Core i7 işlemcili bir cihaz görüldü. Tam model listelenmese de işlem kartı numarası yeni MacBook ile birebir uyuyordu. Başka bir kanıt ise 2133 Mhz LPDDR3 16 GB RAM listede bulunması olabilir. Bu seçenek yeni MacBook Air’in yükseltme seçenekleri içerisinde mevcut.

Yakın zamanda geleceğini tahmin ettiğimiz i7 işlemcili MacBook Air, çoklu işlemci testinde 8.553 değerinde bir skor aldı. Bu da onu mevcut MacBook Air’den yüzde 8,5 daha hızlı kılıyor.

Geekbench’in kurucusu John Poole, yaptığı açıklamada sonuçların sahte olmadığını düşündüğünü ve eğer gerçekse Apple’ın elinde i7 işlemcili MacBook Air prototipini bulundurduğunu ancak halkla paylaşmadığını söyledi.

Apple’ın ürünlerini birkaç prototip halinde ürettiğini ve hepsini satışa sunmadığını düşünmek fazlasıyla mantıklı bir ihtimal. Neden piyasaya sürülmedi sorusu ise şu an için tamamen tahminlere bağlı cevapları olan bir soru. Cihazın ısınma sorunu olabilir ya da Apple i7 işlemcisini MacBook Pro için kullanmak istedi. Herhangi bir kesinlik söz konusu olmadığı için şu anda yalnızca tahmin yürütebiliyoruz.

Piyasaya sürmeme sebebi kesin olmasa da şunu söyleyebiliriz ki Apple şu anda i7 işlemcili bir MacBook Air’e sahip ve ileride bu bilgisayarı görme ihtimalimiz bulunuyor.