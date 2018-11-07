Apple ile Qualcomm Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor

Reuters'a göre, Apple ve Qualcomm birden fazla ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir yasal anlaşmazlığı çözmek için görüşmelerde bulunmuyor.

Qualcomm ile Apple arasında yaşanan ve aylardır devam eden sorun hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre iki taraf da sorunu çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atmamakta ısrar ediyor.

Elde edilen bir rapora göre, şirketler önümüzdeki yıl başlarında mahkemeye gitmeye karar verdiler. Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, temmuz ayında iki şirketin de davayı çözmek için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti ve “Biz bu yolların birleşmesiyle, bir çözüme ulaşabileceğimizi umuyoruz ve bunu gerçekten çok istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İki şirket arasındaki sorun 2017 ocak ayında, Apple'ın Qualcomm'a 1 milyar dolarlık tazmınat davası açmasıyla başlamıştı. Buna gerekçe olarak da şirket, haksız rekabet ve telif ihlallerini göstermişti. Kısa bir süre sonra Qualcomm karşı bir dava açarak Apple'ın iPhone 7 model akıllı telefonlardaki Qualcomm işlemcilere bilerek performans düşüklüğü yaşattığını ve ülke pazarlarında doğru olmayan açıklamalar yaparak şirkete zarar verdiğini belirtmişti.

İki şirket arasında yaklaşık bir yıldır süren gerilim, etkisini yitirmeden hızla tırmanıyor. Sürekli birbirlerini farklı konular üzerinden suçlayan Apple ve Qualcomm birbirlerine zeytin dalı uzatmamakta kararlı. Bakalım önümüzdeki süreçte bu iki şirket arasındaki sular durulacak mı?