Apple’ın 2018 Yılında Yaşattığı 10 Hayal Kırıklığı

Büyük firmalardan haliyle beklentiler de büyük oluyor. Bir de söz konusu Apple gibi dünyanın en büyük ve en değerli şirketlerinden biriyse, insanları hayal kırıklığına uğratmamak daha da zor.

İnsanlar, kendileriyle şirketler arasında bir bağ kurarlar ve bu bağın kuvvetine göre hareket ederler. Bu bağı kurmak zordur ama koruması daha da zordur. Bir zamanların öne çıkan firmaları, bu bağı kaybettikleri için kaybolup gidiyorlar.

2018 yılında bizi hayal kırıklığına uğratan pek çok kişi ve marka var. Apple da bazı konularda gönlümüzü çok kırdı.

1- Fiyatların Uçuşa Geçmesi

iPhone genel olarak üst düzey bir telefondur ve fiyatı da ona göredir. Apple ürünlerinde son yaşanan fiyat artışı neye göredir onu bilmiyoruz ama. Dünyanın her yerinde başlangıç fiyatları hunharca artan Apple kalbimizi kırdı, bizi temiz enerjiye yönlendirdi.

2- iPhone SE’ye Kıymaları

2017 yılının en ucuz, en alınabilir iPhone’u olan iPhone SE gayet yeterli bir telefondu ve pek çok kişinin tercihiydi. 2018 yılında Apple, iPhone SE’yi ürün gamından çıkarttı.

3- HomePod Hoparlör ile Ne Kadar Geride Kaldığını Gösterdi

Apple’ın yeni hoparlörü harika ses veriyor vermesine de, ne rakip cihazlar gibi rastgele sorulara cevap verebiliyor, ne de Android cihazlarla çalışabiliyor. Hatta Apple Music uygulaması dışındaki müzik uygulamalarıyla da sorunları var. Kabloyla falan başka bir cihaz sistemine de bağlanamıyor. Üstelik rakiplerinden çok daha pahalı bir cihaz.

4- iPhone’lara Verilen Saçma İsimler

Apple’ın 2017 yılında çıkan telefonlarının adı iPhone X oldu. Buradaki X, 10 olarak okunuyor çünkü Apple’ın 10. yılı. Peki biz Antik Romalıya mı benziyoruz? Serinin geri kalanı da XS, XR, XS Max. İngilizce de Türkçe de okusak çok saçma geldiği için hep beraber X diyoruz.

5- iPhone XS: Geliştirme mi Şimdi Bu?

Apple’ın tasarımları genelde 2 yılda bir değişiyor. Aradaki yıllarda Apple S versiyonları piyasaya sürüyor. Çipi, RAM’i, artık o arada hangi parça geliştirildiyse onu yenileyen bu telefonlar daha hızlı oldukları için S ismini alıyor. 2018 yılında da XS (ikses diye okudunuz değil mi? tenes ya da ones demeniz lazımdı. Galyalılar sizi.) XS’te telefon biraz daha hızlandı ve kamera biraz daha gelişti. Ortada ise çok ciddi bir fark aslında yoktu. Sonuç olarak iPhone X ucuzlamadı, XS daha yüksek fiyata çıktı.

6- iPad Pro: Muhteşem Tasarım, Güçlü Yapı, Sinir Bozucu Kısıtlamalar

iPad Pro şu anda piyasadaki en iyi tablet olabilir. Hatta piyasadaki iyi bilgisayarlardan biri de olabilir. Zaten Apple da insanları iPad Pro’yu bilgisayar olarak görmeye teşvik ediyor.

Burada bir sorun var. Apple’ın bu güzel cihazına harici bir hafıza ünitesi takamıyoruz. Tableti fareyle ya da dokunmatikle kullanamıyoruz. Sürekli ekranda hücreler seçip menü açarak bir bilimsel araştırma ya da bir excel tablosu düzenlediğinizi hayal edin. Nasıl sinir bozucu olduğunu hemen anlayabilirsiniz.

7- MacBook Air

“Bir dönemin efsanesi şimdi yaşam savaşı veriyor” haberlerine konu olacak kadar gözden düşmemiş olsa da, bir dönemin efsanesi MacBook Air eski günlerinden uzak. Sadece müşterilerden değil üreticiden de ilgi görmeyen cihaz, insanların umut ettiği yeniliklere kavuşmadı. Eski tasarımdan çok bir farkı olmayan cihazda Retina ekrana geçildi. Fiyatlar ise tabii ki arttı. Temel fiyatı 200 dolar artan bu cihazın ülkemizdeki fiyat artışını siz düşünün.

8- Siri Hala Kötü

Apple asistan projesine 2011 yılında, iPhone 4s ile başladı. Geçen 8 yılda, Google ve Amazon’un cihazlarına mağlup olmuş durumdalar. Siri’den çok daha fazla cihaza bağlanabilen, çok daha hızlı ve becerikli asistanlar var.

Sesi iOS 11 ile daha doğal hale gelen Siri, iOS 12’de pek de bir ilerleme kaydedemedi. Hala şaka konusu oluyor, hala YouTube videolarında Alexa’yla karşılaştırılıp alay ediliyor. Siri hala ondan ne istediğimizi anlamıyor.

9- Kulaklık Yapsaydınız En Azından

Apple’ın 2016’da çıkardığı iPhone 7, kulaklık girişi olmayan ve AirPods adlı kulaklıkları insanlara sunan bir seriydi. O günden bu güne kadar kulaklıklarda ilerleme olmadı. İnsanlar bu yıl artık yenilik gelir, suya daha dayanıklı ve daha iyi kulaklıklara kavuşuruz diye beklediler ama olmadı. 2017 yılında kablosuz şarj için AirPower’i de duyuran firma, o üründe de ne bir yenilik yaptı ne de ürüne dair herhangi bir girişimde bulundu.

10- O Neydi Şimdi? Apple’ın Eylül Tanıtımı

Apple her zaman için sürprizlerle dolu tanıtımlara imza atmış, insanları her zaman heyecanlandıran bir firma olmuştur. Eni konu Apple tanıtımlarını hevesle bekleyip insanlar var.

Eylül ayındaki tanıtımda hiçbir sürpriz yoktu, hatta çoğu tasarım zaten çoktan internete düşmüş, üstünde konuşulmuş ve sonuçlara varılmış modeller haline gelmişti.

Yenilik ve değişiklik adına hiçbir sürpriz olmayan, sıkıcı etkinlikte beklenen iyi haberler gelmedi, beklenmedik kötü haberler olarak iPhone SE ve 6s’e veda ettik.