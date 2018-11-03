  • Apple'ın 5G Destekli İlk iPhone'u 2020'de Geliyor

Apple'ın 5G Destekli İlk iPhone'u 2020'de Geliyor

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Apple, 2020 yılında Intel modem 5G destekli ilk iPhone'unu tanıtmayı planladığını açıkladı.

Apple'dan gelen açıklamaya göre 5G destekli ilk iPhone, 2020 yılında akıllı telefon sektörüne damgasını vuracak. Yaptığı işbirliği ile Apple, 5G teknolojisini Intel'in çipleriyle iPhone'una getirecek. Intel’in 8161 5G modem çipinden gücünü alacak 5G destekli iPhone modeli; eğer 2020'ye kadar tamamlanırsa, Intel'in hâlâ üzerinde çalıştığı çok daha yüksek hızlara sahip 8060 modem çipinden de alabilecek.
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Intel'in geliştirdiği 5G modem, 5Gbps gibi oldukça ciddi bir indirme hızına da sahip. Bu hızı şöyle açıklayabiliriz; 50GB'lik bir dosyayı 80 saniye gibi bir sürede indirdiğinizi düşünün. Muazzam değil mi?
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Intel'in 8161 5G modem çipi, yüksek hızlara ve az güç tüketimine sahip olması amacıyla, 10nm ile üretilen bir 5G çipi olarak iPhone'lar için geliştiriliyor. Intel'in Apple için üreteceği 8060 5G çipleri; Verizon ve AT&T'nin milimetrik dalga spektrumunda 5G bağlantısını sunmasından dolayı oldukça ısınmakta ve fazla batarya tüketimine sebep olmakta.
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Apple'ın 8060 5G çipleriyle olan bu sorunu yine de Apple'ı Qualcomm'un 5G çiplerine yönelmeye itmeyecektir. Aynı zamanda söylentilere göre Apple, MediaTek'i B planı olarak elde tutmakta. Intel'in 8060 çiplerini mükemmelleştirmesi için 2 yıl kadar zamanı bulunmakta.
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5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonlar ise Şubat ayında gerçekleştirilecek 2018 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018)'nde yeni nesil cihazlarını tanıtacak OPPO, Huawei ve Xiaomi ile göreceğiz. Qualcomm'un 5G çipini kullanacak akıllı telefonlar, 5 Gbps gibi dudak uçuklatan bağlantı hızlarına sahip olacak. Bu teknolojinin ilk meyvelerini görmek için Şubat ayını iple çekiyor olacağız.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/267837/apple-5g-iphone-intel-5g-2020.html
Etiketler: apple, intel, 5g
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