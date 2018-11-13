Apple'ın Baş Tasarımcısından 250 Bin Dolarlık Elmas Yüzük

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive tarafından tasarlanan yüzüğün açık arttırmada 250 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Para, bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Apple tasarımları hoşunuza gidiyorsa, Jony Ive'ın tasarımlarını beğeniyorsunuz demektir. Yüzük ve elmas da seviyorsanız bu yüzük tam size göre. Tek sorun fiyatının biraz yüksek olması.

Apple şef tasarımcısı Ive ile tasarım ekibinden Marc Newson, bu yüzüğü birlikte çalışarak tasarlamışlar. Yüzük iPhone, iPad ve MacBook'ların kaplamasında kullanılan malzemelerle oluşturulmuş. 5 Aralık'ta Malibu'da açık arttırmaya çıkacak olan yüzükten gelen para Apple'ın kasasına girmek yerine bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Tahminlere göre yüzüğün fiyatı, açık artırmada 150 bin ila 250 bin dolar arasına kadar çıkacak.