Apple tasarımlarının altında imzası bulunan ekibin başında yer alan Jony Ive, daha yapacak çok işi olduğunu ve bu nedenle, daha uzun süre Apple'da olacağını söyledi.

Wired'ın 25. yıl etkinliklerinde San Fransisco'da bulunan SF Jazz Center'da yapılan partiye katılan Ive, Vodue'un baş editörü Anna Wintour ile bir röportaj gerçekleştirdi. Yatına atlayıp yelken açmak gibi başka bir şeyle uğraşmayı planlayıp planlamadığı sorulan Ive, daha yapacak çok işi olduğunu beliirtti.

Oldukça sabırsız hissettiğini, daha yapılacak çok fazla iş ve inanılmaz fırsatlar olduğunu belirten Ive, bu durumun özellikle de farklı uzmanlıkların bir araya geldiği alanlar için geçerli olduğunu belirtti. Ive, bütün bu durumun sıradışı ve heyecan verici olduğunu, hangi fırsatları kovalayacaklarını çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Şu anda Apple'ın pek çok farklı ürün fikrinin peşinden gittiği biliniyor. Kendi kendine giden arabalar, arttırılmış gerçeklik başlıkları, tıbbi gereçler ve diğer cihazlar üzerinde çalışmaların devam ettiğine dair pek çok bilgi ortalıkta dolaşıyor. Ive'ın kişisel olarak ilgilendiği en son proje ise Apple satış mağazalarının yeniden tasarlanması projesi.

Röportajda konuşulan bir başka konu da elektronik alet bağımlılığı oldu. iOS 12 ile birlikte gelen bazı özellikler bu konuda bir adım atmıştı aslında. Örneğin, Screentime uygulaması ekrana ne kadar süre bakıldığını ölçüyordu. Jony Ive ise sorunun bağımlılığın kendisi değil etkileşimlerin yapısı olduğunu düşünüyor. Ive, görüşlerini "Bağlantılı olmak iyidir. Esas konu sizin o bağlantıyla ne yaptığınız. Bütün sonuçları tahmin edememenin yenilikçiliğin doğasında olduğunu düşünüyorum -bazıları harika, bazıları o kadar da değil." şeklinde ifade ediyor.

Röportajda konuşulan diğer konular arasında, Ive'ın teknolojideki yeni yıldız olarak gördüğü Pinterest kurucularından Ecan Sharp'tan ve Apple'ın gizlilik politikasından bahsedildi. Tasarımcı, gelişiminin yarısındaki bir projeden bahsetmenin Apple açısından garip olacağını, bunun sebebinin bazen projelerin gerçekleşmemesi olduğunu söyledi.