Apple'ın başı bu aralar bükülme ve yanma sorunları ile karşı karşıya. Ohio'lu bir kullanıcı iPhone Xs Max'inin yandığını belirterek Apple'ın ilgisizliğinden dem vurdu.

Ohio’lu bir adamın, daha yaklaşık 1 ay önce aldığı iPhone Xs Max cebindeyken önce yanmaya başladı sonra da patladı.

Sorunu yaşayan kişi Apple ile iletişim kurduğunu fakat Apple’ın sadece değişim teklif ettiğini, şirkete karşı yasal olarak işlem başlatacacağını söyledi.

Olay yaşandıktan sonra ürünü aldığı Apple mağazasına getiren Hillard, Apple yetkililerinin kendileri ile ilgilenme konusunda ve telefonu değiştirme konusunda yetersiz olduklarını belirtti.

“Mağazaya gittim. Yaklaşık 20 dakika müşteri temsilcisiyle konuştuktan sonra zorla sim kartımı çıkarabildi. Bu ürünü güvenlik ekibimize göstermem gerekiyor deyip arka odaya gitti ve yaklaşık 40 dakika boyunca geri gelmedi. Bu süreç yaşanırken beni kimse bilgilendirmedi.

Sonunda bir yetkili bulup telefonuma neler olduğunu sordum. Telefonumu paketlenmiş şekilde getirdiler. Bunu Apple Mühendislik Bölümüne göndermemiz gerekiyor yoksa değişim telefonu alamazsınız dediler. Bana başka seçenek bırakmadan telefonu göndermek istediler. Peki yanan kıyafetlerim için neler yapacaksınız diye sorduğumda telefonu göndermeden onlara da bir şey yapamayız dediler. Dükkan kapanmadan bir saat önce elimde yanmış bir telefonla dükkandan çıktım. Apple’ın müşteri memnuniyetini hiç önemsemediğini düşünüyorum”

Bu olay nasıl sonuçlanacak şimdilik bilinmiyor, ancak Apple bu olayın fazla duyulmaması için daha çok uğraşacaktır.