Apple, Batarya Hakkında Verdiği Bilgileri Şişiriyor

Yapılan testler sonucunda Apple'ın belirttiği kullanım sürelerinin gerçeği yansıtmadığı sonucuna varıldı.

Teknoloji devleri yeni akıllı telefonlarını tanıtırken her zaman daha da uzun pil ömrü sunduklarını iddia ediyor. Kullanıcıları fazlasıyla sevindiren bu kullanım süreleri, genelde, cihazın son kullanıcıya ulaşması ve ancak bir günü çıkarabilmesiyle son buluyor. Bu konuya kafayı gerçekten takmış bir aktif savunma grubu ise Apple'ın telefonlarını teste tabi tuttu.

İngiltere merkezli grup, tam 9 adet iPhone modelini test aşamalarından geçirdi. Farklı farklı senaryolar içeren testler sonucunda ulaşılan sonuçlar ise içler acısı. Apple'ın sunmuş olduğu kullanım sürelerinin %18 ila %51 oranları arasında abartı olduğunun ortaya çıkması, Apple kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor.

Özellikle iPhone XR ile yapılan testin sonucunda Apple'ın verdiği tam şarjda 25 saatlik kullanım süresinin ancak 16 saat 32 dakika kadar sürmesi, Apple'ın bu değeri %51 oranında abarttığına işaret ediyor. Cihazın düşük ekran çözünürlüğüne sahip ve daha fiyat/performans odaklı olduğu hâlde bu şekilde bir sonuç alınması kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Apple'dan ise konuyla ilgili açıklama gecikmedi. “Ürünlerimizi titizlikle test ediyoruz ve pil ömrü iddialarımızın arkasında duruyoruz" şeklinde açıklama yapan Silikon Vadisi devi şirket, sözlerine “Donanım ve yazılım arasında oluşturduğumuz başarılı uyumluluk ile iPhone, pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için güç kullanımını akıllıca yönetebilecek şekilde tasarlanmıştır” dedi.

Bunların yanında aynı grup, geçtiğimiz zamanlarda ise HTC, Sony, Samsung, Nokia ve benzeri akıllı telefon üreticilerinin ürünlerini incelemiş ve yazımıza konu olan Apple ile benzer sonuçlara ulaşmıştı.