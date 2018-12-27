iPhone'un XR Modeli Android Kullanıcılarının Gönlünü Çalıyor

Son telefonlarına yönelik talep Apple’ın beklediği seviyede olmasa da iPhone XR, oldukça ilginç bir kullanıcı grubunun beğenisini kazanmayı başarıyor: Android kullanıcılarının.

Apple’ın dünyaca ünlü telefon markası iPhone’un son modelleri, talep ve satış rakamları açısından beklentilerin altında kalmıştı. iPhone’ların yenilenme sürelerinin uzaması ve insanların Apple ürünlerinden uzaklaşması gibi sebepler, Apple’ın güç kaybetmesine neden oldu.

Öte yandan iPhone XR, Android kullanıcılarının oldukça beğendiği bir telefon olmayı başarmış durumda. Yayımlanan bir rapora göre Android telefondan iPhone XR’a geçen kullanıcılar, iPhone müşterilerinin %16’sını oluşturuyor. Bu oran iPhone X serisinde %11, iPhone 8 ve 8 Plus için %12 olarak açıklanmıştı.

Rapora göre iPhone XR, 749 dolardan başlayan fiyatıyla son iPhone modellerinin en popüleri olmayı başardı. ABD’de yapılan araştırmaya göre aynı 20 günlük dönemde iPhone XR tek başına toplam satışların %32’sini gerçekleştirirken, iPhone XS ve iPhone XS Max’in toplam satış oranı %35’e zor ulaştı.

Apple’ın satışlarında durağanlık yaşanırken, insanların Apple telefonlara yönelik talebi de azalmıştı. Şirket, kasım ayında aldığı bir kararla sattığı cihaz sayısını artık açıklamayacağını duyurmuştu. Sayılar açıklanmamış olsa da Apple, iPhone XR’ın çok daha iyi performans gösterdiğini kabul ediyor.

Apple, amiral gemisi telefonunun yeni versiyonlarını hazırlarken iPhone XR’ın nasıl insanların gönlünü çeldiğini de mutlaka dikkate alacaktır.