Apple'ın Bilgi Sızdırmak İçin Kullandığı Bir Casus İfşa Oldu

Andrey Shumeyko isimli bir adam, Motherboard'a verdiği bir röportaj ile Apple'ın çift taraflı casusu olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamalarda tüm sıralarını bir bir anlatan Shumeyko, Apple'ın yaptıkları için kendisine ödeme bile yapmadığını söyledi.

Teknoloji şirketlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi, sızıntı kaynakları. Özellikle de akıllı telefon sektöründe çok büyük bir sorun olan sızıntılar, merakla beklenen cihazlarla ilgili tüm sürprizin bozulmasına yol açabiliyor. Hatta Apple, bundan kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada sızıntılardan neden nefret ettiğini bizzat açıklamıştı. Şimdi bu şirketle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meğer Apple, sızıntıların önünü kesebilmek için bir çift taraflı casus kullanıyormuş.

Edinilen bilgilere göre ​​zaman zaman YRH04E, zaman zamansa JVHResearch ismini kullanan Andrey Shumeyko isimli bir adam, Apple ile ilgili sızıntılar da yapmasına rağmen aslında bir casustu. Apple'ın kendisini kullandığını ve bunun karşılığında hiçbir şey alamadığını söyleyerek kendisini ifşa etmeye karar veren Shumeyko, Motherboard'a verdiği bir röportaj ile sürecin nasıl başladığını ve casusluk dönemlerinde neler yaptığı bir bir anlattı.

Apple'ın ajanı Shumeyko ile tanışın: Kendisi yıllarca hem içeriye hem de dışarıya bilgi sağladı

Andrey Shumeyko, 2017 yılından beri bu işin içinde olduğunu ve yıllar boyunca hem Apple'a hem de dış sızıntı kaynaklarına bilgi sağladığını açıkladı. Bunu biraz daha açmak gerekirse, Apple'ın casusu bir yandan Twitter ve Discord gibi platformlar üzerinden Apple ile ilgili sızıntı bilgiler sağlıyor ve bu sayede de güven kazanıyor, diğer yandan da Apple ile ilgili yaşanan sızıntıların kaynaklarını şirket yönetimine bildiriyordu. Hatta Apple, Shumeyko'yu jailbreak topluluklarına dahil ederek, oradaki insanlarla iletişim kurulması için bile kullanmıştı.

Apple'ın yıllarca kullandığı ajanın bugüne kadarki en büyük operasyonlarından bir tanesi, geçtiğimiz yıl yaşanan iOS 14 sızıntısıymış. Bilgisayar korsanlarının iOS 14'ün erken erişim sürümüne nasıl ulaştığını tespit etmek için araştırmalar yapan Shumeyko, tüm bu süreçte neler yaşandığını açığa çıkarmayı başarmış. Ayrıca Apple Haritalar üzerinde çalışan ve bilgi sızdırarak para kazanma peşinde olan bir Apple çalışanı da bizzat bu casus tarafından tespit edilmiş. Hatta Shumeyko'ya söz konusu çalışan, Apple tarafından işten kovulmuş durumda.

Apple ajanına terfi teklifinde bulunmuş, ancak bu teklif gerçeğe dönüşmemiş:

Andrey Shumeyko, Apple'a sağladığı bilgiler için ödeme ya da terfi gibi tekliflerde bulunduğunu ancak bunların hiçbir zaman gerçekleşmediğini ifade ediyor. Bunun üzerine daha fazla casus olarak çalışmak istemediğini ifade eden Shumeyko, kendini ifşa etmiş oldu.

Röportaj verdiği Motherboard'a delil niteliğinde olan bazı evraklar da veren Shumeyko, iddiasının gerçek olduğunu bu sayede ispatlatmış oldu. Shumeyko, bu saatten sonra insanların kendisiyle ilgili ne düşüneceklerinin umurunda bile olmadığını ifade ederek röportajını sonlandırdı. Konuyu tüm ayrıntıları ile öğrenmek isteyenler röportajın tamamına buradan ulaşabilirler.