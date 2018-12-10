AirPower'ın Kendine Hayran Bırakan Özellikleri

Yeni ortaya çıkan bazı patentlere göre Apple, AirPower ile bir kablosuz şarj cihazından çok bir batarya kontrolcüsü geliştirme yolunda ilerliyor.

Apple, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte kablosuz şarj destekli ilk akıllı telefonları iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus’ı tanıttı. Şirket ayrıca bu cihazları ve diğer Apple ürünlerini kablosuz bir şekilde şarj edebileceğiniz çoklu şarj destekli AirPower için de bir mini lansman gerçekleştirdi.

Apple, lansman etkinliği sırasında AirPower’ı öve öve bitirememiş olsa da Aradan geçen bir yıldan uzun sürede AirPower hala ortaya çıkmadı. Hatta öyle ki Apple, resmi web sitesindeki AirPower ile ilgili bütün içerikleri kaldırdı. Bazı sızıntılara göre şirket, AirPower projesini askıya aldı. Bazı sızıntılara göre ise AirPower, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak.

Yeni ortaya çıkan patent belgeleri, Apple’ın gelişmiş bir AirPower ürünü ve yazılımı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Patentlere göre AirPower, sıradan bir kablosuz şarj pedinden çok daha fazlası olarak adeta cihazınızın ‘batarya kontrolcüsü’ olacak. Tabi bunun için önce piyasaya çıkabilmesi gerekiyor.

Patentlere göre AirPower, üzerine konulan tüm cihazları tanıyabilecek ve ekran boyutuna göre gönderilen gücü ayarlayarak tüm cihazların dengeli bir şekilde şarj olmasını sağlayacak. Bununla birlikte AirPower, şarj olan tüm cihazlara bir kimlik tanıyacak ve iPhone’unuz üzerinden cihazların şarj yüzdelerini kontrol edebileceksiniz.

Ancak hepsi bu kadar değil. Yukarıda da belirttiğimiz gibi AirPower, bataryaya özgü bir asistan gibi çalışacak. Cihazınızı AirPower’dan aldığınızda yazılım, takviminizde kayıtlı olan toplantıları hesaplayarak pil ömrünüzün yeterli olup olmadığı konusunda sizi uyaracak. Böylece toplantının ortasında şarjınız bitmeyecek.