Apple'ın Bir Şehirde Mağaza Açma İsteği Reddedildi

Stockholm, Apple'ın şehirde mağaza açma isteği reddedildi.

Bir zamanlar bir yerde Apple mağazası açılması orada otomatik olarak bir zafer olarak görülüyordu. Sıradan bir şehir bir anda bir darphaneye dönüşebiliyordu. Ancak zaman değiştikçe şartlar da değişebiliyor. Bazen Apple bir yere mağaza açmak istediğinde tepkiler alabiliyor. Şu an için Stockholm’de durum bu şekilde.

İsveç’in başkentinde yeni seçilen şehir meclisi Apple’ın planlarının önüne geçiyor gibi. Daha önceki meclis Apple’a Kungstradgarden adındaki halka açık parkın köşesine mağaza açmak için izin vermişti. Ancak halka açık kullanım alanlarının işgali fikri yeni meclis tarafından onaylanmadı.

Son yıllarda fazlasıyla hırslı şekilde mağaza açmaya çalışan Apple’ın aldığı olumsuz cevaplar yalnızca İsveç ile de sınırlı değil. Şirket bundan önce Avustralya’nın Melbourne şehrinde de olumsuz cevap almıştı. İlerleyen zamanlarda böyle olayların devam edip etmeyeceği ise merak konusu.