Geçtiğimiz yıl boyunca iki Silikon Vadisi devi arasında yaşanan kapışmayı seyrettik. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kullanıcı profili hakkında atıp tutarak Mark Zuckerberg'ın cevap vermesini sağladı. Şimdiki gelişme ise sözlerin savaşını eyleme döktü.

Apple'ın Safari tarayıcısı, Salı gününden itibaren Facebook'un kullanıcıları web üzerinde gezinirken takip etmesini sağlayan çerez bilgilerini engelleyecek. İlk etapta iPad ve iPhone'lara gelecek olan güncelleme, gelecek hafta içerisinde iMac'lere de otomatik olarak yüklenecek.

Firefox'da bu sene içerisinde benzer bir uygulamaya geçecek. Bu uygulama, kullanıcılar Facebook'a giriş yaptıklarında etkili olmayacak. Daha sonra çıkış yaptıklarında etkin olacak olan uygulama, kullanıcıları sosyal medyanın uzantılarından (reklam, hashtag, pop-up) koruyacak. Eğer Facebook hakkında endişe duyan kişilerdenseniz, Facebook'da işiniz bitince çıkış yapmanız lehinize olacaktır.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin birçoğu, sayfalarda gömülü olan Facebook'a ait "Beğen" veya "Paylaş" düğmelerine sahiptir. Bu düğmeler, Facebook'a giriş yapmamış olsanız bile sekmeleri tutmasını sağlayan çerezler içerebilir. Apple'ın Safari güncellemesi, e-postanızda oturum açtığınızı belirtmek gibi şeyler için hangi çerezlerin gerekli olduğunu belirlemesine olanak tanır. Bu noktada güncelleme gereksiz olan ve üzerinizden bilgi toplanmasını sağlayan çerezleri engeller veya siler.

Benzer korumalar zaten eklentilerle sunuluyor olsa da Apple'ın bunu tarayıcının varsayılanı yapma hamlesi, Facebook çerezlerini engellemeye büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu hareket Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ı bir hayli rahatsız edecek gibi gözüküyor. Mark Zuckerberg'ın yapacağı protestolar ise tüksek ihtimal Tim Cook'un umrunda olmayacak.