Apple’ın Büyük Suskunluğuyla Yılan Hikayesine Dönen Mesele

Teknoloji dünyasında kablosuz şarj teknolojisine sahip amiral gemileri görmeye başlayalı 3 yıla yakın bir zaman geçti. Apple ise henüz 1 yıldır bu teknolojiyi benimsemiş durumda. Firma, 12 Eylül’de tanıtılması beklenen AirPower cihazını tanıtmadı, hatta internet sitesinden dahi kaldırdı. Peki neden?

Apple bir yazılım firmasıdır. Yaptığı bütün üretimler, ABD dışındaki Asya merkezli şirketlerin sahip olduğu fabrikalarda gerçekleştirilir. Yani Apple tasarlar, yazılım geliştirir, cihazları başka şirketlere ürettirip yazılımlarını içerisine yükleyip satar. Bu durum Apple’ın yüksek fiyat politikalarına dair iyimser bir neden olarak yorumlanacağı gibi, Apple’ın bazı konularda neden yavaş olduğunun da kanıtı gibidir.

Firma 12 Eylül’de, ilk kablosuz şarj cihazı AirPower’ı tanıttıktan 1 yıl sonra yeni iPhone modellerini tanıttı. Yeni iPhone’lar kablosuz şarj teknolojisine sahip mi kimse bilmiyor. Ayrıca en eski kablosuz şarj destekli iPhone’lar 1 yaşında. Yani Apple’dan en çok beklenen aksesuar, AirPower pediydi. Firma bu konuda ağzını bile açmamayı tercih etti.

iPhone X’un satıştan kaldırılmasıyla, tanıtımının üzerinden 1 yıl geçen AirPower’ın önemi bir nebze olsun azalmış durumda. Hiçbir Apple yetkilisi kablosuz şarj konusunda konuşmuyor. Hatta lansman sırasında cihazların kablosuz şarj teknolojilerinden bahsedilmedi. Apple sadece yeni iPhone Xs’in iPhone X’a kıyasla enerji konusunda %50 daha verimli olduğunu belirtti.

Anlaşılan o ki enerji konusu Apple’da büyük sorun:

Apple kablosuz enerji aktarımı üzerine çalışan bir şirket olan PowerbyProxi’yi satın aldı. Bu şirket birleşmesi akabinde Apple, 12 Eylül 2017’de Airpower’ın 2018’de piyasaya sürüleceğini söylemişti.

Yeni iPhone’lar kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek olan cam gövdelere sahipken, kablosuz şarj konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış olması endişe verici. Diğer taraftan Apple Watch Series 4’ün de bu teknolojiye sahip olduğunu düşünürsek, iPhone 8 ve iPhone X kullanıcılarını da işin içine katarsak, çok sayıda açıklama bekleyen insan olduğunu görüyoruz.

Apple’ın bu konuda sürekli erteleme yapmasına yönelik bir iddia da Bloomberg tarafından geçtiğimiz haziran ayında ortaya atılmıştı. Detaylara göre Apple mühendisleri, AirPower’ın neden olduğu bir ısınma sorununu bir türlü çözemediler. Buna rağmen Bloomberg, Eylül ayında AirPower’ın piyasaya sürüleceğinden bahsetmişti. Nitekim en köklü beklentiler bile suya düştü, Apple suskunları oynamaya devam etti.

Anlaşılan o ki kablosuz şarj teknolojisine sahip Apple kullanıcıları, bir süre daha farklı firmaların şarj cihazlarını kullanmaya devam edecekler.