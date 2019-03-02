Kullanıcı verilerinin depolanması ve kullanılması konusunda eleştiri oklarının hedefi olan Facebook'a bir eleştiri de Tim Cook'tan geldi.

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'a karşı olan eleştirilerini sürdürüyor. Cuma günü gerçekleşen hissedarlar toplantısında şirketin gizlilik konusuna bakış açısı hakkında bazı sorulara yanıt veren Cook, kullanıcı verilerinin toplanması ve bu verilerin kullanılması hakkında konuştu.

Bu konuya konuşmasında uzun bir yer veren Cook, "Birilerinin sizin ve bu odadaki herkes hakkında detaylı raporlar oluşturduğunu ve bunları kullandığını düşünün. Bu durum son derece rahatsız edici ve yanlış" dedi. Konuşma sırasında kesinlikle Facebook'un adından bahsetmeyen Cook, söylediklerinden sonra Facebook'un adını vermese de ona söylediği çok netti.

Bunlara ek olarak yeni gizlilik anlayışından da söz eden Cook, insanların sanal ortamda yaptıkları her şeyin izlendiği bir dünya düzeninde tehlikeleri görmek için uzağa bakmaya gerek olmadığını söyledi. Açıklamanın sonuna gelindiğinde, "Bu konuda düzenlemeler gerektiğini düşünüyoruz" diyen Cook, Facebook ve diğer şirketler tarafından veri toplanması konusunda yapılması gerekeni açıkladı.

Facebook'un adını vermediği için Mark Zuckerberg cephesinden bir yanıt gelir mi bilinmez ancak Tim Cook'un konuyla ilgili endişeli olduğu çok açık.