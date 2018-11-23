Görünüşe bakılırsa Apple, kullanıcı kitlesini biraz daha genişletme peşinde. Son raporlara göre Apple, televizyonlar için uygun fiyatlı bir yayın cihazı planlıyor.

Apple'dan ilginç bir hamle geldi. Görünüşe bakılırsa artık yarışma kulvarını uygun fiyatlı ek cihazlar ile yavaş yavaş genişletmeye başlıyor. Apple, son iPhone'ların satılamamasından ötürü yeni iPhone X'lar üretmeye ve yeni iPhone'ların üretiminin azaltılmasına gitmişti. Görünüşe bakılırsa artık daha fazla kitleye hitap etmeye çalışıyor.

Apple'ın bu cihazı, televizyonlara bağlanabilecek bir yayın kiti olacak. Chromecast ile benzer bir şekilde çalışacağı düşünülen cihazın, Apple'a özgü milyar dolarlık yayın servisi ile gelerek Netflix ile yarışacağı düşünülüyor. Henüz net bir tarih olmasa da cihazın gelecek yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

Firmanın ayrıca sadece Apple cihazlarına özgü yayın servisini, daha fazla cihazda kullanmak ile ilgili tartışmalar duyuluyor. Bahsedilen yayın servisi, söylentilere göre yüzün üzerinde ülkede aynı anda yayınlanacak. Bu da demek oluyor ki Apple, artık Netflix ve Amazon Prime gibi servislere de kafa tutacak.

Bir başka duyuma göre Apple, yayın servisi için kendi özgün dizi ve filmlerini ayarlıyor. Bunun için Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ve Kristen Wiig gibi isimlerle anlaşmalar sağlandı ve daha fazlası da yolda.

Apple aynı zamanda bu yayın servisi için Culver City, Kaliforniya'da, Apple Worldwide Video adıyla bir merkez üs ayarlıyor. Ayrıca Apple, bahsettiğimiz dizilerin çekimi için bir milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Bu dizilerin de başlangıcının Mayıs-Ağustos 2019 aralığında yapılması bekleniyor.

Apple sadece kendi dizi ve filmlerini çekmekle uğraşmıyor. Bazı duyumlara göre M. Night Shyamalan tarafından 1999'da yapılan psiko-gerilim filmi Altıncı His, Damien Chazellae'nin drama filmi La La Land gibi filmler de Apple'ın bu yayın servisinde yer alacak.