Wedbush analisti Daniel Ives'a göre Apple'ın değeri yakında 1.5 trilyon dolara çıkacak.

Wedbush adlı şirkette görev alan analist Daniel Ives, Perşembe günü müşterilerine gönderdiği bir notta yaptığı açıklamada Apple hisselerinin gelecek yıl yükseleceğini belirtti. Hisse senedi fiyatı için 310 dolarlık hedef koyan Wedbush, şirketi “En İyi Fikirler” listesine ekledi. Daniel Ives’ın notu şöyle: “Apple'ın değeri önümüzdeki yıllarda, rakipsiz müşteri tabanının para kazanma potansiyeline ilişkin analizimizden elde ettiğimiz verilere göre 1.5 trilyon dolar seviyesine yaklaşabilir.”

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında bildiğimiz üzere Xs, Xs Max ve XR adlarında üç yeni iPhone modeli tanıttı ve eski cihazlarının da üretimine son verdi. Bu hamle, Apple’ın kararsız iPhone müşterilerini yeni cihazlarına yöneltmeye, önceki modelleri es geçmeye karar veren müşteriler arasında da temel talebi yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

Ives, Çin piyasasının da Apple için kilit nokta olduğunu şöyle ifade etti: “iPhone’un yeni modellerinin tüm Çin piyasasında potansiyel taşıyan bir ürün olması nedeniyle Çin’de 60 ila 70 milyon iPhone’un yükseltmeye gireceğini tahmin ediyoruz. Bu da Apple’ın Çin’e uygulanan tarifelere ve ticarette yaşanan gerginliklere rağmen büyüyebileceği anlamına geliyor.”