Apple'ın Düşük Fiyatlı Yeni iPad'lerinde Face ID Olmayacak

Yakın zamanda yenilenen iPad Pro gibi iPod Touch'ın da yenilenmesi gündemde. Fakat iPod Touch için gelecek bu yenileme içerisinde Face ID teknolojisini barındırmayacak. Kullanıcıların tepkisi satışlar başladıktan sonra ortaya çıkacak olsa da daha düşük fiyatlar için hamleler yapılması güzel.

iPad Pro'nun yeniden tasarlanmış olması kullanıcılara daha düşük maliyetli, daha uygun fiyatlı iPad modelleri için umut vermişti. Steve Troughton-Smith, bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iOS 12.2 beta sürümünün, iPadler için Face ID içermeyen dört yeni versiyonunun geleceğini ve geleneksel Touch ID teknolojisiyle çalışacaklarını söyledi.

Bu uygun maliyetle sonuçlanacak değişiklik iPod Touch'a da uğrayabilir. Yeni iPod Touch'ın yeniliklerinden henüz bahsedilmese de aynı iPad modellerinde olacağı gibi iPod'da da aynı politikanın izleneceği düşünülüyor.

Bunlara ek olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'ndan sertifika alındığı da bilinen detaylar arasında. iPad kullanıcıları Face ID'nin olmayışından ne kadar etkilenecek bilinmez ancak daha uygun fiyatlandırma için buna değer gibi duruyor.

Apple, yeni donanımlara sahip bu cihazlarını 2019'un ilk çeyreği bitmeden tanıtabilir ya da ilk yarıyı bekleyebilir.

"iOS 12.2'nin WiFi & Hücresel versiyonlarında iPad'ler için Face ID, yeni iPodlar için ise hem Face ID hem de Touch ID olmayacak gibi görünüyor."