Apple'ın Servetini Nasıl Büyüttüğünü Gösteren Karşılaştırma

Apple, kaliteli ürünlerini inanılmaz bedellere satarak büyük bir servet elde ediyor. Ancak şirketin ek depolama alanı satarak kazandığını kar, ürünlerden elde ettiğinden fazla olabilir.

Apple ürünlerinin muadillerine göre ‘bir miktar’ pahalı olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu pahalılık, son birkaç yıl içinde iyice öngörülemez seviyelere ulaşmış durumda. Öyleki, giriş seviye bir iPad Pro ile maksimum depolama alanına sahip iPad Pro arasında neredeyse bir iPad Pro parası kadar fark oluyor.

Küçük bir kıyaslama için Apple’ın 2018 model ürünlerini ele alalım; iPad Pro, iPhone Xs, MacBook Air ve Mac Mini. Karşılaştırmadaki temel amacımız Apple’ın fazladan dahili depolama alanı için ne kadar fazla ücret talep ettiğini öğrenmek. Bu nedenle cihazların en düşük kapasiteli fiyatları ile en geniş kapasiteli fiyatlarını karşılaştıralım.

11 inçlik 2018 model iPad Pro’yu 64GB dahili depolama alanı ile satın almak isterseniz 5.899 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak iPad Pro son derece güçlü bir cihaz ve onunla 4K video montajı dahi gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle daha büyük bir depolama alanı için 11.499 TL’ye 1TB’lık iPad Pro’ya sahip olabilirsiniz. (1TB iPad iPro = ~2 x 64GB iPad Pro)

iPhone Xs’in Türkiye fiyatı henüz açıklanmadığı için cihazın Birleşik Devletler fiyatını referans alabiliriz. 64GB iPhone Xs’in satış fiyatı 999 dolar. Kapasiteyi 512GB’a çıkardığınızda ise fiyat 1.349 dolara çıkıyor. Kaba bir hesap ile iPhone Xs’in maksimum depolama alanı için fazlası ⅓ iPhone Xs 64GB parası ödemeniz gerekiyor.

Yeni MacBook Air için de durum pek farklı değil. 128GB SSD’li MacBook Air, 9.199 TL fiyat etiketine sahipken; 1.5TB depolama alanına sahip MacBook Air’in fiyatı 18.799 TL’ye kadar çıkıyor. Aradaki fark tam tamına 9.600 TL. Bir başka deyişle MacBook Air’i maksimum depolama kapasitesiyle almak için bir MacBook Air parasından fazlasını vermeniz gerekiyor.

Mac Mini’de ise fiyat farkı çok daha artıyor. 128GB dahili depolama alanına sahip Mac Mini’nin Türkiye fiyatı 5.999 TL olarak listeleniyor. 2TB dahili depolama kapasitesine sahip Mac Mini’ye sahip olmak için ise fazladan 12.800 TL ödemeniz gerekiyor. Yeni cihazın minimum fiyatı ile maksimum fiyatı arasında 3 kat fark bulunuyor.

Elbette ki dahili depolama alanının çok daha geniş bir kapasite sunmasının ciddi avantajları bulunuyor. Cihazın dahili depolama alanında bir işlem gerçekleştirmek, bulutta ya da harici depolama alanında bir işlem gerçekleştirmekten kesinlikle daha hızlı. Bununla birlikte harici depolama alanı fiyatları ile Apple’ın dahili depolama alanları arasında uçurum bulunuyor.

Amazon.com.tr’de 2TB’lık bir Seagate taşınabilir depolama alanına 368 TL’ye sahip olabiliyorsunuz. Elbette ki dahili depolama alanından aldığınız performansı taşınabilir bellekten alamayacaksınız. Ancak bu sayede 13 bin TL’ye yakın kar elde edebileceksiniz. Ayrıca depolama alanınızı farklı ürünlerle de kullanabileceksiniz.