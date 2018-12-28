Apple'ın iPad Pro'su bildiğiniz üzere bükülme sorunu ile karşı karşıya. 2014 yılından sonra yeniden karşımıza çıkan bükülme sorunu, Apple'ın imajını biraz zedeledi. Aynı problem Apple'ın eski pazarlama müdürünün başına da gelince sorun iyice büyüdü. Bakalım Apple bu imajı düzeltmek için neler yapacak?

Apple’ın bükülme tartışmaları 2018 de de hız kesmedi. Bazı iPad kullanıcıları, fiziksel olarak herhangi bir zarar vermemiş olsa da tabletlerini iade etmeye başladı. Apple ise bu konuda yaptığı açıklamada herhangi bir sorun olmadığını, isteyen kullanıcılarına paralarını geri iade edebileceklerini veya değiştirme haklarını kullanabileceklerini söyledi.

Ama anladığımız kadarıyla sorun Apple’ın bahsettiği kadar basit değil. Çünkü Apple’ın eski pazarlama müdürü Michael Gartenberg de iPad’ini iade etti ve Apple’ın imajını zedelediğini söyledi.

Gartenberg, iPad’i ile alakalı sorunu Twitter'da halkla paylaştı

Gartenberg Twitter’da yaptığı açıklamalarla Apple’ın kalite standartlarında böyle bir şeyin olmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Daha önce duyduğumuz son bükülme olayı 2014 yılında iPhone 6 ve 6 Plus larda yaşandı. Apple, 2015 yılında bu bükülme sorununu çözmek için daha güçlü bir bileşim kullandı.

Gartenberg ayrıca bazı monitörlerde ölü pikseller çıktığını, bunun da Apple’ın kalite kontrol departmanının da işleri biraz savsaklamasından dolayı olduğunu söyledi. Ayrıca Twitter’da bir kullacının da ekran problemi yaşayıp Apple’ın bu sorunu kabul etmemesi de işin tuzu biberi oldu.

En son çıkan iPad Pro çok güzel bir tablet olsa da Apple'ın yaptığı bu pazarlama hatası ve kötü reklamları yüzünden başı ağrıyacak gibi. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.