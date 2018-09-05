iPhone'lar İle İlgili Gerçek Olması En Muhtemel Sızıntılar

Apple'ın yeni iPhone modellerinin duyurulmasına az bir zaman kala meraklı kullanıcılar için çok fazla sızıntı bilgi internete düştü. Peki hangi özelliklerin gelmesi daha olası? İşte yeni iPhone'larla ilgili en olası bilgiler.

Yeni iPhone’ların 12 Eylül’deki etkinlikte duyurulmasına az bir zaman kala, yeni modellerle ilgili sızıntılar da oldukça arttı. Sızdırılan fotoğraf ve bilgileri, gerçek olma ihtimallerine göre değerlendirip en yakın tahminleri sıraladık.

iPhone X Güncelleniyor

9to5Mac’in sızdırdığı bilgilere göre, iPhone X’un yeni versiyonu yolda. iPhone XS adını alacak olan cihaz yeni bir tasarımdan ziyade, geliştirme ve iyileştirme odaklı olacak.

iPhone X Plus

Mevcut 5,8 inçlik iPhone X’a benzeyen iPhone XS’e ek olarak Apple’ın bir iPhone üzerinde daha çalıştığı iddia ediliyor. Bilgilere göre, bahsi geçen cihaz iPhone XS Plus olacak ve iPhone modelleri arasında en büyük ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra XS Plus büyük ihtimalle daha büyük bir pil ve ekstra kamera özelliklerine sahip olacak.

Yepyeni Renkler

iPhone X’un popüler altın rengi modeli, iPhone XS ve XS Plus’da da kullanılacak. Yoldaki LCD modelinde de bazı yeni renk seçenekleri olacağı sızdırıldı. Bu renkler: gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu olacak.

Elveda 3D Touch

İlk olarak iPhone 6S ile tanıtılan 3D Touch’ın, aslına bakılırsa kullanıcılar için işlevli ve vazgeçilmez olduğu söylenemez. Bu nedenle Apple’ın 3D Touch özelliğinden vazgeçmesi ihtimaller arasında.

USB-C Beklentisi

USB-C hakkında şu an için iki söylenti var. Birincisi, Apple’ın tüm cihazlarda USB-C’ye geçeceği yönünde ki bu pek olası görünmüyor. İkincisi ise Apple’ın ürünlerin kutularına bir de USB-C dönüştürücü ekleme ihtimali, kesinlikle daha olası.

6,1 inç LCD Ekranlı iPhone

Apple, daha uygun fiyatlı LCD iPhone söylentilerini etkinlikte açığa kavuşturacak. Şu an için genel anlamda iPhone X’a benzer tasarımlı, Face ID destekli, çerçevesiz 6,1 inçlik LCD ekrana sahip olacağı en yakın ihtimaller olarak görülüyor. Apple cihazın fiyatını ucuzlatmak için paslanmaz çelik çerçeve ve OLED’den vazgeçecek ve daha uygun fiyatlı alüminyum ve LCD kullanacak.

Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü

Apple’ın yeni ürünlerinde ekrana gömülü parmak sensörü olacağı iddiaları artsa da şirket, genel olarak Face ID’ye yönelmiş durumda. Yine de Apple, yüz tanıma sisteminin yanı sıra ikinci bir güvenlik önlemi olarak ekrana gömülü parmak izi sensörü getirebilir.

Apple Pencil Müjdesi

Apple Pencil hayranları uzun yıllardır Apple’ın akıllı cihazlara bu desteği sunmasını bekliyor. Yoldaki iPhone XS Plus ve neredeyse tabletinkine eş değer ekranıyla; Apple Pencil oldukça kullanışlı olabilir.

Yeni iPhone SE

Apple, iPhone 6’ya geçtiğinden beri artık küçük telefon yapmıyor. O dönem yapılan tek istisna ise iPhone 6S özelliklerine sahip, fiziksel olarak iPhone 5’e benzeyen iPhone SE olmuştu. Şimdi küçük telefonları daha çok seven kullanıcılar için iPhone SE'nin iPhone 5 tasarımı ve 3,5 mm kulaklık jakıyla aynı görünümde yeni yükseltilmiş versiyonlar ile karşımıza çıkacağı sızıntısı oldukça muhtemel görünüyor ama yine de Apple resmi açıklama yapana kadar bilemeyeceğiz.