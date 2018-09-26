Apple'ın İlk Bilgisayarı Apple-1, 375 Bin Dolara Satıldı

Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisi tarafından tasarlanan ve modern zamanın ilk bilgisayarlarından olan Apple-1 rekor bir fiyatla alıcı buldu.

1970'lerin ortalarında Steve Jobs ve Steve Wozniak, yaklaşık 200 adet Apple-1 bilgisayar üretti ve bunların 79 tanesi varlığını sürdürmeye devam ediyor. 1976 yılında 666.66 dolara satılan bu bilgisayar, geçtiğimiz haftalarda yapılan açık artırmada satıldı.

Açık artırma öncesinde bilgisayarın 300 bin dolardan alıcı bulması bekleniyordu ancak kimliğini açıklamak istemeyen bir alıcı, internet üzerinden katıldığı açık artırmayı 375.000 dolar vererek kazandı. Açık artırma öncesinde bir gösterim düzenlendi ve bilgisayarın çalışıyor olduğu da katılımcılara ispatlandı. Bilgisayarın bu kadar yüksek fiyattan satılmasında bunun da etkisi olduğu belirtiliyor.

Steve Wozniak, Apple-1 ile ilgili neler söylemişti?

"Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu. Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı. Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."