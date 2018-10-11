Apple'ın Maps uygulaması için geliştirdiği, Subaru Impreza'lardan oluşan yeni araç filosuna ait birkaç araç Los Angeles'ta görüntülendi.

Teknoloji devi Apple, 2015 yılından beri dünya çapında çeşitli şehirlerin sokaklarında özel sensörleri ve kameraları bulunan kamyonetler dolaştırıyor ve bu araçlardan alınan resimler ve veriler Apple Maps uygulamasını geliştirmek için kullanılıyor.

Görünüşe göre Apple, bu çalışmasını iyileştirmek amacıyla yeni nesil bir araç filosu geliştirmiş ve kamyonetlerden vazgeçerek otomobillere geçiş yapmış. Tercihini beyaz Subaru Impreza modellerinden yana kullanan Apple’ın yeni araç filosu iki farklı kişi tarafından Los Angeles’ta görüldü. Kameraların yanı sıra lazer tabanlı LIDAR sensörlerine sahip olan araçlar, otonom araçlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için de faydalı olabilecek bilgiler toplamakta.

Bu araçların Apple’ın Kaliforniya’da test etmekte olduğundan otonom Lexus SUV filosundan ayrı olduklarını da belirtmekte fayda var. TechCrunch’a göre iOS 12 versiyonu, Apple’ın Apple Maps’te kendi araçlarından aldığı verileri kullandığı ilk iOS sürümü. Apple’ın araç filoları oluşturarak yaptığı tüm bu çalışmaların amacı, bir harita oluşturmak için gereken tüm verileri kendi başına elde edebilmek ve böylece OpenStreetMap ve TomTom gibi gruplara bağlı olmamak.