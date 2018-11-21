Apple'ın İlk Emojilerinin Üzerinden 10 Yıl Geçti

Apple'ın, 21 Kasım 2008'de, ilk emojilerini yayınlamasının 10. yıl dönümünü sizlerle paylaşıyoruz.

İlk emojiler hayatımıza 1998-1999 yıllarında, o dönem Japon operatör şirketi NTT'de çalışan Shigetaka Kurita tarafından sokuldu. Dönemin hava durumu haberlerinde bulunan sembollerinin insanlara basit bir fotoğrafla birçok olayı anlatmasından esinlenen Kurita, insanların aklında yer edinecek bir anlama sahip ilk emojilerini 12x12 çözünürlüğünde yayınladı. Evet; 12 piksel yukarı, 12 piksel yana.

10 yıl önce ise yine Japonya'da, iPhone'lar ilk emojilerine iPhone OS 2.2 (şimdiki iOS) sürümüyle sahip oldu. iPhone OS 2.2 sürümü bütün dünyada yayınlandı ancak emoji klavye sadece Japonya kullanıcıları için geçerliydi. Daha sonra emojilerin değerini anlayan diğer kullanıcılar, 3. parti uygulamaları cihazlarına yükleyerek emojilerin kilidini açtılar ve dünya genelinde iPhone emojileri kullanılmaya başlandı.

2010 yılından itibaren emojilerin bütün platformlarda aynı dilde anlaşabilmesi için Unicode sistemine geçildi. Yıl 2015 olduğunda, emoji klavye bütün iOS kullanıcıları için resmi olarak yayınlandı ve bu hareket, iOS klavyeyi dünyanın en popüler klavyesi haline getirdi. Yıldan yıla emojiler git gide büyüdü ve gelişti. 2008 yılında dünya genelinde 471 emoji bulunuyorken bu sayı 2018'de 2776'ya yükseldi.