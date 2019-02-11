Apple, fazlasıyla tartışılan grup FaceTime hatasını gidermek için yayınladığı iOS 12.1.4 hatası ile birlikte başka sorunları ortaya çıkardı. iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından Wi-Fi bağlantılarının kopmasından ve mobil verinin olmamasından şikayet ediyorlar.

Apple, mobil işletim sistemi olan iOS’te ortaya çıkan hataları hızlı bir şekilde yayınladığı yazılım güncellemeleri ile çözmeyi garanti etmesiyle ünlüdür. iPhone ve iPad kullanıcıları cihazlarında bir hata ortaya çıktığında fazla endişelenmezler çünkü Apple’ın hızlı bir güncelleme ile sorunu çözeceğini bilirler.

Sorun şu ki Apple, bir süredir ‘sorun çözmek için’ yayınladığı tüm güncellemelerde farklı sorunlara neden oldu. Son olarak grup FaceTime görüşmeleri ile ilgili bir hatayı çözmek için yayınlanan iOS 12.1.4 güncellemesi, Wi-Fi ve hücresel veri sorunlarını beraberinde getirmiş gibi görünüyor.

Sorunlarını Twitter üzerinden Apple Destek’e ulaştırmaya çalışan iPhone kullanıcıları, cihazlarının hücresel veri bağlantısında ciddi sorunlar yaşattığını, mobil internetin son derece yavaş olduğunu dile getirdiler. Bazı kullanıcılar ise her türlü çözümü denemiş olmalarına rağmen hücresel verinin tamamen olmadığını belirttiler.

Wi-Fi ve hücresel veri bağlantı sorunlarına ek olarak sesli notlar, fotoğraflar, e-posta, Airpods ve Touch ID’deki performans sorunlarını da düşünürsek Apple’ın FaceTime grup görüşme özelliğini ‘sorunsuz’ bir şekilde kullanıma sunmak için biraz acele ettiğini ve farklı sorunlarını ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.