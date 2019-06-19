Apple'ın iOS'tan Mac'e Getirdiği Uygulamalar Güncelleniyor

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'tan MacOS'a getirilen 4 uygulama güncelleme alıyor.

Uzun zamandır Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'ta bulunan bazı uygulamalar, kullanışlı ve işlevsel olmaları sebebiyle geçen yıl içerisinde oldukları gibi MacOS işletim sistemine aktarılmışlardı. Apple'dan gelen açıklamaya göre aktarılan bu 4 uygulama yakın zamanda önemli güncellemeler alacak.

Apple'ın yazılım şefi Craig Federighi'nin yapmış olduğu açıklamada söylediği üzere MacOS 10.15 Catalina açık beta ile yayınlanacak olan yeni güncellenmiş News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev uygulamaları güncelleme alacak. Yapılan güncellemenin bahsi geçen uygulamaları MacOS işletim sistemine çok daha uygun hâle getireceğinden söz ediliyor.

Büyük bir güncellemenin hazırlandığından bahseden Federighi: "Altlarında yatan teknoloji artık olgunluğa ulaştı. Artık uygulamalar Mac ekosistemine daha da uyumlular ve iyileştirmeler almaya devam ediyorlar. Sonuç olarak açık beta için bekleyin. Hâlâ her şeyi tam olarak ayarlamaya çalışıyoruz. İşimizi bitirdiğimizde güncellemeleri göreceğiniz yer orası" söylemlerinde bulundu.