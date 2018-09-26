Apple, iPhone Kameralarını Ne Kadar Değiştirdi?

Apple, PDAF konusunda son iki yılda kendini iki kat geliştirdi desem ne dersiniz? Bu doğru; Apple, son birkaç yıl içinde odaklama için ayırdığı alt piksel sayısını inanılmaz şekilde artırdı.

Kağıt üstünde bakıldığında Apple’ın iPhone Xs kamerasında iPhone X’a göre ciddi bir iyileştirme gerçekleştirmediği görülüyor. Fakat iPhone Xs ve Xs Max ile çekilen fotoğraf ve videolar incelendiğinde iPhone Xs ve Xs Max’in iPhone Xs’dan daha kaliteli çekimler gerçekleştirdiği görülüyor. Tamam da nasıl?

iPhone Xs satışa çıkar çıkmaz iFixit, iPhone Xs’i parçalarına ayırmış ve bileşenlerini bizlere göstermişti. TechInsights, donanım inceleme işini bir adım daha öteye yaşıyor ve iPhone Xs kamera modülünü güçlü bir mikroskop ile inceleyerek Apple’ın kamerasında nasıl bir iyileştirme gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Apple, iPhone 6 ile birlikte ilk kez PDAF’ı kameralarına getirdi. PDAF’ın avantajı, odaklama için mekanik birimleri kullanmaması ve Kontrast Algılamalı Otomatik Odaklama’ya (CDAF) göre çok daha hızlı olmasıdır. PDAF teknolojisinde sensörde bulunan piksellerin belirli bir oranı yalnızca odaklamaya ayrılmaktadır. Bu oran arttıkça odaklamadaki başarı da artar.

Yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi iPhone 6’da her 64 piksel için bir odaklama (alt) piksel yer alır. iPhone 6S ve 7’de ise bu oran 1/32’ye yükselmektedir. iPhone 8 Plus’ta her 20 RGB pikseli başına 1 PDAF pikseli yer alıyor. iPhone Xs ve Xs Max’te ise bu oran iPhone 7’yi ikiye katlayarak 1/16’ya kadar yükseliyor.

iPhone Xs’in hızlı bir görüntü odaklamaya sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bunun temel nedeni ise Apple’ın son iki yıl içinde RGB/PDAF piksel oranını 2 kat artırmış olması. Elbette ki Apple, daha iyi fotoğraf kalitesi için kamera uygulamasını da iyileştirmeye devam ediyor. Gelişmiş yazılım, fotoğrafları çekimlerden sonra otomatik olarak düzenleyerek çok daha iyi bir hale getiriyor.