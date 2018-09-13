Apple'ın iPhone Xs Kamerası İçin Söylediği 7 Abartılı Şey

Apple, iPhone Xs ile yılın en merak edilen telefonlarından birini gün yüzüne çıkarmış oldu. iPhone Xs, pek çok özelliği ile iPhone X'dan pek de farklı bir telefon değil. Fakat Apple'a göre şirket, yeni akıllı telefonunu 'yepyeni' teknolojiler ile donatmış durumda.

Apple, iPhone lansmanlarında teknik bilgiden daha çok geliştirmelere ve popülerliğe odaklanır. Bu anlamda dün akşam gerçekleşen lansman etkinliğinin de bir istisna olduğunu söylemek zor. Cupertino merkezli şirket, lansman sırasında batarya kapasitesi, RAM kapasitesi ya da işlemci frekans hızı gibi bilgiler vermek yerine bellek kullanımındaki verimlilik artışlarından ve işlemcinin yüzde kaç performans artışı sağladığından bahsetti.

Apple’ın iPhone Xs lansmanındaki en dikkat çekici sunumu ise kamera konusunda gerçekleşti. Şirket, iPhone kameralarının popülerliğinden ve kalitesinden bahsederken gerçeklikten bir miktar uzaklaşmış durumda. Apple’ın iPhone Xs kamerasında geliştirmeler gerçekleştirdiğinden ve kullanıcılara muhteşem kamera performansı sunacağından kimsenin şüphesi yok. Fakat dün gece gerçekleşen sunum bundan fazlasını iddia ediyordu.

‘’Dünyanın en popüler kamerası’’

Apple’a göre iPhone kamerası, dünyanın en popüler kamerası. Evet, Apple’a göre 10 yıldır tanıtılan tüm iPhone’lar aynı kamerayı kullanıyor ya da şirket, iPhone’ları tek bir çatı altında yorumlamayı tercih ediyor. Fakat bu mantık bize Samsung’un tüm Galaxy telefonlarındaki kameraları tek bir kamera olarak değerlendirme imkanı sunuyor ki bu durumda Apple’ın zararlı çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Samsung, Sony gibi firmalar geliştirdikleri kameraları yalnızca kendi telefonlarında kullanmıyorlar, diğer Android üreticiler de Sony ve Samsung markalı kameralar kullanıyorlar. Dolayısı ile iPhone kameraları tüm mobil kamera endüstrisinin ancak %10’unu temsil ediyor diyebiliriz. Sanırım Apple’ın ilk iddiası bir çırpıda çürüdü gitti.

‘’Olağanüstü yeni çift kamera sistemi’’

Apple, yeni kamera kurulumu ile sensörlerini ve görüntü işlemcisini güçlendirmiş olabilir. Fakat şirket, yeni bir çift kamera sistemi oluşturduğunu iddia ediyor. iPhone Xs belki de gerçekten iPhone X’dan belirgin şekilde daha iyi fotoğraflar çekecek olabilir. Fakat aşağıdaki ‘teknik özellik’ karşılaştırmasını incelerseniz iPhone Xs kameralarının iPhone X kameralarından dişe dokunur bir fark taşımadığını rahatlıkla görebilirsiniz.

‘’Daha iyi bir görüntü kalitesi için 2 kat hızlı sensör’’

2 kat hızlı sensör mü? Apple’ın bu açıklama ile ne kastettiğini gerçekten anlayabilen var mı? Okuma oranı mı daha hızlı? Daha iyi görüntü kalitesi için daha hızlı görüntü işlemcisi mi? Yoksa ışığı daha hızlı toplama mı? Apple’ın teknik bilgi vermeyi sevmediğini biliyoruz fakat şirket, ‘daha hızlı sensör’ ibaresi ile ne kastetmek istediğini bile açıklamamış durumda.

‘’Birlikte kullanmak için ISP’yi nöral motorla bir araya getirmek tamamen yeni bir şey’’

Bu teknoloji, Apple için yeni bir şey olsa da akıllı telefonlar ve DSLR fotoğraf makineleri yüz ve göz tespit etmek için neural tipi modelleri uzun süredir kullanıyorlar. Apple, bu teknolojiyi yüz tanıma sistemi ile birleştirerek daha iyi sonuçlar elde edecek olabilir. Ancak bunun tamamen yeni bir şey olduğunu söylemek yanıltıcı bir açıklamadır.

‘’Akıllı HDR adında yeni bir özelliğimiz var’’

Pek çok kamera uygulaması, kamerayı açtığınız andan itibaren arkada bulunan görüntüleri kaydeden bir çerçeve arabellek kullanır. Böylece deklanşör butonuna dokunduğunuzda fotoğraf hızlı bir şekilde kaydedilir. Google, HDR+ özelliğinde kameraların bu özelliğinden faydalanmanın faydalı olabileceğini düşünmüştü. Muhtemelen Apple’ın ‘Akıllı HDR’ özelliği de benzer ama birebir aynı olmayan bir sistem kullanıyor. Fakat temelde her iki özellik de aynı sonucu karşımıza çıkarıyor. Yani Apple için yeni, Android için ise bilindik bir teknoloji.

‘’Güneşe doğru fotoğraf çekmek yapmamanız gereken bir şey, çünkü pozlama patlayabilir’’

Nasıl yani? Bu gerçekten yeni bir özellik mi? Yüksek pozlama değerine sahip herhangi bir akıllı telefon kamerasında nesneyi arka plan ışığının önüne yerleştirirseniz nesne kararır, arka plan ise parlak olmaya ve detaylarını korumaya devam eder. Çoğu akıllı telefon kamerası bunu otomatik olarak gerçekleştirir. Nadiren ışığı manuel olarak ayarlamanız gerekir. Apple’ın sunum sırasında yukarıda göstermiş olduğu fotoğrafı pek çok Android amiral gemisi ile rahatlıkla çekebilirsiniz.

‘’Alan derinliğini ayarlayabilirsiniz… Bu daha önce herhangi bir kamerada mümkün olmayan bir özellik’’

Bir şirketin ‘ilk’ ya da ‘en’ olma çabasını anlayışla karşılayabiliriz. Ancak gerçek dışı bilgiler vermesi tüketicileri yanıltmaktan başka bir şey değildir. Samsung, günümüzden aylar önce Galaxy S9’da bulunan Live Focus özelliği ile fotoğrafların derinliğini manuel olarak ayarlamayı mümkün kılmıştı. Görünüşe göre Apple, işine öylesine odaklanmış durumda ki rakiplerinin geliştirdiği teknolojiler konusunda bi:haber.