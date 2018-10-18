Apple'ın iPhone Xs ve Xs Max Satışları Nasıl Gidiyor?

Eğer iPhone Xs ve Xs Max'in satışlarının ne durumda olduğunu merak ediyorsanız, CIRP'den gelen yeni bir rapor konuya ışık tutuyor.

İşin özü şöyle: Telefonların satışları 3. çeyreğin sonuna kadar oldukça kuvvetliydi ve iki model arasında neredeyse eşit olarak paylaşılıyordu. Üçüncü çeyrek bittikten sonraki 10 günde, her iki telefon da ABD'deki iPhone satışlarının yüzde sekizerlik kısmını oluşturdu.

On gün içinde elde edilen yüzde 16'lık birleşik pazar payı, geçtiğimiz yılın tüm modellerinin bir çeyrek içinde gerçekleştirdiği satışlarla kıyaslanabilir düzeyde. iPhone Xs ve Xs Max'ın satışları, 2017 yılındaki iPhone 8 ve 8 Plus'ın çıktığı dönemdeki satışlarıyla da oldukça benzer.

Yeni telefonlar, Apple'ın ABD'deki ağırlıklı ortalama satış fiyatını daha önce hiç görülmemiş bir değer olan 796 dolara çıkarmıştı. 2018'in ikinci çeyreğinde bu değer 751 dolarken, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 705 dolardı. Yani yükseliş trendinin olduğu oldukça bariz. Bugün ön siparişe açılacak olan iPhone XR ise bu trendi biraz yavaşlatabilir.

Türkiye'de yeni iPhone'ların hiçbiri hala satışa açılmış durumda değil. ABD'deki fiyatlar bu seviyedeyken Türkiye'deki fiyatların ne olacağı da belirsiz ancak tüm teknoojik ürünlerde dolar kurundan kaynaklanan artışı da hesaba katarsak telefonların hiç de uygun olmayacağını söylemek oldukça kolay.