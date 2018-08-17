Apple'ın Kablosuz Şarj Aleti AirPower Kayıplara Karıştı

Neredeyse bir sene önce duyurulan Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sırra kadem bastı. Öyle ki Siri'nin bile kendisinden haberi yok.

2018'in başlarında gelen haberlere göre, Apple'ın iPhone X ile beraber tanıttığı kablosuz şarj cihazı AirPower mart ayında piyasaya çıkacaktı. Bu tarih üzerinden 6 ay geçmesine rağmen halen ortada görünmeyen cihazın akıbeti merak edilir oldu.

Durumun basit bir gecikmeden ibaret olmadığı çok belli. Nitekim iPhone X'da kullanılmak üzere tanıtılan cihazın ne fiyatı açıklandı, ne de tanıtım gününden sonra resmi tek bir bilgi geldi. 2017'nin son günlerinde cihazın 200 dolara satılacağı dedikoduları dolaşmıştı.

Yukarıdaki tweet'ten de görebileceğiniz gibi, kullanıcılar artık cihazın akıbetini Siri'ye sorar oldu. Siri ise 'daha fazla bilgi' için Apple'ın resmi sitesini ziyaret etmemizi tavsiye ediyor.

AirPower'ın birden fazla cihazı aynı anda şarj ederken, cihazlar arasında iletişim kurup şarja daha fazla olana öncelik vereceği gibi hoş özelliklerden söz ediliyordu. Bakalım cihazı bu sene içerisinde görebilecek miyiz.