Apple'ın Mürekkep Balığı Emojisi Anatomik Olarak Hatalıymış

Apple'ın 2 yıldır kullanılan emojisinin anatomik olarak hatalı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkaran ise 'Monterey Bay Aquarium'.

Her türlü mesajlaşmada kullandığımız emojilerin nereden geldiğini veya doğru ya da yanlış olduğunu çoğu zaman sorgulamayız. Ancak Kaliforniya'da bulunan 'Monterey Bay Aquarium'un çalışanları, durumu fark etmiş olacaklar ki konuyla alakalı tweetler attılar.

'Okyanuslara dikkat çekmek için mi bunu çevirdiler bilmiyoruz ama durum şu: Apple'ın mürekkep balığı emojisi baş aşağı duruyor."

"Bu şey bir mürekkep balığı bile değil aslında... Sifona benzeyen burnun kafasının arkasında bulunması gerekiyor, yani böyle garip bir burun olması lazım."

Özet olarak Apple'ın mürekkepbalığı emojisi anatomik olarak oldukça hatalı. Google, Facebook ya da Samsung'un kullandığı emojiler ise şu şekilde:

Aslında bu sadece Apple'a özgü bir durum değil. Çoğu madde ve varlık gözümüzde belirli stereotiplere sahip. Her ne kadar bu emojileri tasarlayanlar gerçeğine uygun olmadığını biliyor olsalar da çoğunlukla akıllarda oluşan imaja uygun tasarımlar yapıyorlar.