Apple Servisleri Müşterilerini Dolandırıyor mu?

CBC News tarafından yapılan bir araştırma, Apple servislerinin cihazlarda olmayan sorunları varmış gibi göstererek Apple kullanıcılarından fazladan tamir ücreti istediğini ortaya çıkardı.

Günümüzde herhangi bir elektronik cihazın uzun ömürlü olduğunu söylemek zor. Özellikle konu akıllı telefonlar olduğunda cihazın ömrü yanlışlıkla elinizden düşürdüğünüz ana kadar olabiliyor. Neyse ki şirketler herhangi bir kazada mağdur olmamamız için cihazlarına satış sonrası garanti hizmeti ekliyorlar. Böylece telefonumuzu, başına herhangi bir kaza geldiğinde cüzi(!) bir ücret ödeyerek tamir ettirebiliyoruz.

Apple servisleri, sundukları ‘kaliteli’ hizmetle meşhurdur. Çoğu Apple kullanıcısı, cihazı ile ilgili bir sorun yaşadığında yetkili Apple servisine başvurarak son derece kaliteli bir hizmet ile cihazını kolaylıkla tamir ettirebilir. Peki ya kullanıcı hatası kaynaklı sorunlarda Apple servislerine ödediğimiz ücretler? Bazen yalnızca çatlamış bir ekranı değiştirmek için neredeyse bir akıllı telefon parası ödememiz gerekiyor. Tamam da neden?

Apple tamir ve onarım ücretlerinin yüksekliği oldukça tartışılan bir konu. Ancak bir CBC News araştırması, Apple’ın tamir ücretlerini ne denli yüksek tuttuğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Apple servisleri, cihazda küçük bir sorun olsa bile önemli bir parçanın değişmesi gerektiğini söyleyerek müşterilerine olması gerekenden çok daha kabarık servis faturaları çıkarıyorlar.

Bir bilim ve teknoloji haber sitesi olan Motherboard’un baş editörü Jason Koebler da, Apple’ın fahiş servis fiyatları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Macbook’unu kırdığı için Apple Store’a götürdüğünü ve kendisine 700 dolarlık bir servis faturası çıkarıldığını dile getiren Koebler, sorunu yalnızca 50 dolar masrafla kendi başına çözdüğünü ve bunun başına sürekli geldiğini belirtti.

CBC News, Apple servisleri ile ilgili bu iddiaları doğrulamak için bir gizli kamera ile bir Apple Genius Bar’ı ziyaret etti ve ekran sorunu ile ilgili olarak Apple çalışanına derdini anlattı. Genius Bar’ın ekran sorununu çözmek için CBC News’e çıkardığı fatura tam tamına 1200 dolar oldu. Evet, Apple yalnızca basit bir ekran sorunu için önemli parçaların değişmesi gerektiğini söylüyordu. Peki bu ekran sorunu ne kadar basit?

New York’un Manhattan ilçesinde Apple tarafından yetkilendirilmemiş bir bilgisayar onarım mağazasına sahip olan Louis Rossmann, görüntü sorunu yaşayan MacBook’u inceledikten sonra cihazın arka ışığına bağlı olması gereken bir pimin bağlı olmadığını tespit etti ve pimi düzelterek MacBook’un normal bir şekilde çalışmasını sağladı.

Dahası Rossmann, gerçekleştirdiği işlem için para almaya bile gerek duymadığını belirtiyor. Belki de Apple söz konusu pimi değiştirecekti. Bu nedenle bu kadar yüksek bir fatura çıkardı. Olamaz mı? Olamaz. Rossmann, söz konusu pimin değiştirilmesi gerekse bile 75 ile 150 dolar arasında bir bedeli olacağını söylüyor. Bir başka deyişle Apple, CBC News’i ikna etmiş olsaydı hiçbir iş yapmadan 1200 dolar kazanacaktı.

Ne Apple, ne de Apple’a ait sözcüler söz konusu iddialara dair yanıt vermekten kaçındılar. Bununla birlikte Apple, servis ücretlerinin yüksek olduğuna dair iddiaları yalanladı. Yani Apple, servis ücretlerinin pahalı olduğuna karşı çıkıyor. Ancak olmayan sorunları varmış gibi göstermelerine karşın yanıtsız kalıyor. Apple’ın bu konuda nasıl bir savunma yapacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.