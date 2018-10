Apple, Etkinlikte Yeni iPad ve Mac'leri Tanıtabilir

Uzun zamandır güncellenmesi beklenen ürünlerin yeni nesil sürümleri önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte tanıtılabilir.

Apple, geçtiğimiz ay içerisinde 12 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. ”There’s more in the making” sloganıyla geçtiğimiz haftalarda Apple, yeni etkinliğe dair davetiyeleri göndermeye başlamıştı. Bu yeni etkinlik, 30 Ekim tarihinde New York'da yapılacak. Yeni etkinlikte görmeyi beklediğimiz şeyler 13 inç ekranlı bir Macbook, USB-C portlu iPad Pro'lar ve uzun zamandır büyük bir kesim tarafından beklenen Mac Mini modeli.

Bunu tam olarak ifade etmemiz gerekirse yeni iPad Pro modellerinde daha iyi bir donanım ve ekran bekleniyor. Ayrıca Type-C bağlantı girişine sahip olmaları da uzun zamandır konuşulan bir detay. Bununla birlikte güncellenecek iPad Pro için yeni bir Apple Pencil gelmesi de muhtemel. Aralarında uygun fiyatlı Macbook da bulunan, üç yeni Mac modeli bekleniyor. Bu modellerden birisi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi uzun zamandır beklenen Mac Mini.

Aslında bakarsak, bu ürünleri de içerisinde barındıran ürünleri beklediğimize dair bazı haberleri sizlerle daha önce de paylaşmıştık. Alt tarafa bununla alakalı olarak ilgili haber de ekliyoruz. Ancak Bloomberg'in yaptığı haber, bu işin ciddiyetini biraz daha arttırdı. Bu sefer, artık bu ürünlerden emin gibiyiz.

iPad Pro modelinde yapılan değişiklikler, onu biraz daha farklı kılacak. Bahsedildiği gibi yeni bir Apple Pencil ile gelirse, yenilenen tasarımı ile oldukça farklı duracağa benziyor. Ayrıca, yeni modelde fiziksel home tuşu beklenmiyor. Muhtemelen Face ID bulunabilir. Bu sefer tanıtılacak modelde Apple'ın kendi grafik yongası kullanılacağı için hem performans olarak hem de diğer pek çok yönden başka bir deneyim söz konusu olabilir.

Mac Mini konusunda ise 4 yıldır sabırla bekleyen kullanıcı ve meraklılar artık istediklerini alabilirler. Uzun süredir, ortalıkta dolanan söylentiler artık daha ciddiye bindi gibi gözüküyor.