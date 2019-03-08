Apple’ın Otomobil Projesi Hakkında Bilinen 10 Önemli Detay

“Apple’e her ne kadar akıllı telefonları ve bilgisayarlarıyla bilsek de ABD’li firmanın çok farklı planları da var. Günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden olan otonom sürüş teknolojilerine katkıda bulunmak, şirketin bu planlarından birisi. Peki Apple’ın ser verip sır vermediği otomobil projesi hakkında neler biliyoruz?”

Apple'ın merakla beklenen otomobil projesi neler sunuyor? Peki Apple bu endüstride, genelde girdiği her sektörde olduğu gibi şampiyonluğa oynayabilir mi? Apple'ın otomobil projesi hakkında bildiklerimize beraber göz atıyoruz..

Apple, karayolu güvenliğini artırma, araç içindeki hareketliliği arttırma ve daha ​​geniş sosyal faydalar sağlama noktasında otomasyonun potansiyelini görüyor, otomotiv konusundaki kartını oynamaya hazırlanıyor.

Bu otomobillerin içinde neler oluyor?

Apple araçlarında olacağı söyleniyor: Bir güvenlik sürücüsü ve bir operatör. Güvenlik sürücüsü, yolu tarar ve herhangi bir zamanda aracın kontrolünü almaya hazır bekliyor. Operatör, otomobilin otomatik sürüş sistemini izliyor. Ayrıca önündeki ekranlardan, tek bir dokunuşla otonom sistemi devre dışı bırabiliyorlar.

Peki ya sensörler?



Apple'ın test araçlarından birisi

Apple, yollarda görebileceğiniz 63 plus Apple araçlarını, içinde yaşadıkları ortamı anlamak için LiDAR sensörleri, radarları ve kameraları bir arada kullanıyor. Bunlar arabanın çevresinde yüksek çözünürlüklü 360 derece 3 boyutlu kapsama alanı sağlıyor.

Güvenlik sürücüsü, aracın kontrolünü nasıl alabilir?

Güvenlik sürücüsü, tekerlek, fren, gaz veya vites kolu kullanarak veya bir geçersiz kılma düğmesine dokunarak aracın kontrolünü alabilir. Otomobil otonom moddayken, sürücüler iki elini de direksiyonda tutmak zorundadır.

Apple Haritalar olağanüstü öneme sahip:

Apple Maps arabaları yüksek çözünürlüklü sokak görüntülerini yakalamak için dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bu görüntüler, Apple'ın otomobillerinde kullandığı sürüş sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Apple araçları, aracın bir sonraki hareketini planlamak için sensörlerdeki verilerle birlikte haritaları ve konumu kullanıyor.

Apple'ın sistemleri gerçek trafik ortamlarında test ediliyor:

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Apple zaten bir çeşit kendi kendine sürüş yazılımı oluşturuyor. Günlük sürücü buluşmaları gerçekleştiren şirket, pilot olarak seçilen sürücüler tarafından incelenen yazılımın güncellemelerini de kontrol ediyor.

Otomobil, saniyede birkaç kez etrafındaki cisimleri izliyor ve daha sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışıyor. Bu öngörücü zeka, aynı zamanda sürüş sistemini de bilgilendiriyor. Ayrıca Apple’ın raporu bundan hiç bahsetmese de, Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaya hareketini tahmin etmek için otonom arabalara bunu öğreten bir sistem geliştirdiğini not etmek gerekiyor. Bu sistem ayrıca 360 derecelik bir açıyla çalışıyor.

Bir şeyler ters giderse ne oluyor?



Üzerindeki sensörlerin Apple üretimi olduğu, Lexus tarafından üretilen test aracı. Kaynak: Macrumors

Bir olay meydana gelirse, tüm testler duraklatılıyor, veriler gözden geçiriliyor ve küçük çaplı bir soruşturma yapılıyor. Sistem veya sürücü olaya katkıda bulunduysa, düzeltici adımlar atılıyor.

Bundan sonra ne olacak?

Apple sensörlerinin LiDAR lazer sistemine dayanması, görüntüleme verilerinin gelecekte önemli olabileceğini kanıtlıyor. Sonuçta, otonom aracınız yağmurda ya da siste ne kadar iyi performans gösteriyor? Bu sistemleri her şart be koşulda sorunsuz olarak çalıştırabilecek sensörler henüz geliştirilme aşamasında.

Herhangi bir şirketin, başarılı bir şekilde kamuya açık yollara otonom araçları koymadan önce, ciddi süreçlerden geçmesi gerekiyor. Süreçte neler olacağını ve bunun dünyaya nasıl yansıyacağını göreceğiz. Siz otonom araçlar ve Apple'ın bu sektörde yapabilecekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!